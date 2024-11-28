تعادل عادل بين توتنهام وروما..

ليس دوري أبطال أوروبا فقط، هو عنوان المتعة والإثارة؛ فهُناك العديد من المباريات في مسابقاتٍ أخرى، تستحق أن يشاهدها عاشق الساحرة المستديرة في كل مكان.

هذا ما أثبته لقاء توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع ضيفه روما الإيطالي، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

هذه المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الإنجليزي، شهدت كل شيء في عالم كرة القدم، من حيث المتعة الفنية والعديد من الفرص وتسجيل الأهداف؛ لتنتهي بالتعادل الإيجابي (2-2).

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وافتتح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الأهداف لمصلحة نادي توتنهام هوتسبير، في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة؛ قبل أن يعادل الإيفواري إيفان نديكا، النتيجة لفريق روما، في الدقيقة 20.

وعاد توتنهام للتقدم مجددًا، بهدف سجله الويلزي برينان جونسون في الدقيقة 34؛ قبل أن يعادل روما النتيجة للمرة الثانية، بواسطة مدافعه الألماني المخضرم ماتس هوملس، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. وصل توتنهام إلى النقطة العاشرة، في المركز "التاسع" بجدول ترتيب مرحلة الدوري من البطولة القارية؛ وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، الذي يتواجد في المركز "الحادي والعشرين".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد التعادل الإيجابي المثير بين ناديي توتنهام هوتسبير وروما، مساء يوم الخميس..