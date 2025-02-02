الظروف تلعب لصالح سعود عبدالحميد .. 3 أحداث طارئة في روما قد تمهد لمشاركة النجم العربي

غياب سعود عن الملاعب طال ولكن!

في وقت يأبي به كلاوديو رانييري؛ المدير الفني لروما، منح فرصة حقيقية للظهير الأيمن السعودي سعود عبدالحميد للمشاركة في مباريات الذئاب، ربما تلعب الظروف دورها في ذلك.

صاحب الـ25 عامًا كان قد انضم للذئاب في الميركاتو الصيفي 2024 قادمًا من الهلال مقابل 2.5 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2027-2028.

هذه الصفقة أحدثت ثورة كبيرة في السعودية، وتحديدًا في الوسط الهلالي، إذ كان من الركائز الأساسية للزعيم إلا أنه أصر على الرحيل قبل نهاية عقده، ليجد نفسه حبيسًا على مقاعد البدلاء في النادي الإيطالي.