اللاعب عاد للمشاركة في مباريات روما بعد غياب 66 يومًا! .. رسالة خاصة من وكيل سعود عبدالحميد

أخيرًا ظهر سعود عبدالحميد في المباريات..

4 دقائق تقريبًا شارك فيهم الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، في مباراة فريقه روما ضد بورتو، مساء أمس الخميس؛ وهو الظهور الأول للاعب، بعد تجميده على الدكة لمدة 66 يومًا.

روما فاز (3-2) على بورتو، في العاصمة الإيطالية، ضمن منافسات إياب "الملحق" المؤهل إلى دور ثمن النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025.

واستفاد روما من تعادله ذهابًا (1-1) مع بورتو، في البرتغال بالذات؛ ليحجز بطاقة التأهل رسميًا إلى دور ثمن النهائي، من البطولة القارية.

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ونزل سعود في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، والذي كان يُقدر بـ4 دقائق أساسًا؛ ولكنه امتد ليصل إلى 7 دقائق، بقرارٍ من حكم المباراة.