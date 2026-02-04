الهلال يعدد خسائره: سعود عبدالحميد .. فتح شارعًا في تروا باسمه لكن عيب وحيد عرضه لهجوم جمهور لانس!

هنا حيث ليلة سعود عبدالحميد بعيدًا عن ضوضاء الميركاتو الشتوي في دوري روشن السعودي .. متجاهلًا الشد والجذب الدائر حوله بين من فاوضه؛ الهلال أم النصر؟ ولماذا رفض العودة؟ وما إلى ذلك، مؤكدًا أنه لا يفكر في أي شيء سوى "كيفية النجاح مع لانس"!

صاحب الـ26 عامًا شارك أساسيًا يوم الأربعاء، في مواجهة لانس أمام تروا، ضمن دور الـ16 من كأس فرنسا، ليقوده للفوز برباعية مقابل هدفين، ومن ثم الصعود لدور ربع النهائي.

بعض الصحف الفرنسية زعمت قبل المباراة أن الظهير السعودي سيبدأ كبديل كما حدث في المباراة الأخيرة أمام لوهافر بالجولة الـ20 من الدوري الفرنسي، لكن مدربه بيير ساج لا يخلف عادته في كأس فرنسا، حيث الاعتماد عليه بشكل أساسي.

إذًا .. ماذا قدم سعود عبدالحميد على مدار 69 دقيقة شارك بها خلال مواجهة لانس وتروا؟