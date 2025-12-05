صاحبها كان يعمل في النصر .. سعود عبدالحميد ينقل وكالته إلى شركة بدلًا من أحمد المعلم!

أنهى النجم سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لنادي روما الإيطالي، والمعار حاليًا لنادي لانس الفرنسي، علاقته مع وكيل أعماله أحمد المعلم، لينضم إلى شركة تسويق جديدة.

روما قرر إعارة عبد الحميد إلى صفوف لانس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل منحه الفرصة للمشارة بشكل أكبر مع لانس بالدوري الفرنسي.

وكان سعود قد انضم إلى روما خلال صيف 2024 قادمًا من الهلال، ولكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة مع فريقه، ليتقرر أن يرحل على سبيل الإعارة لفريق آخر.