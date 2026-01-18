إنذار للتمياط والجابر والدعيع .. الصرامي يهدد بفتح ملف "كأس العالم 2002" ويتهم أساطير الهلال بمخطط ضد النصر!

وأثناء ظهوره في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الشباب، تلقى جورج جيسوس سؤالًا حول عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، مثلما يفعل لاعبو الهلال، كما حدث في مباراة الديربي، ليرد جيسوس بكلمات مثيرة، قائلًا "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".

هذا التصريح أثار جدلًا واسعًا، فيما جاء الرد ببيان رسمي، قائلًا "أبدت شركة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي جورج جيسوس تجاه نادي الهلال".

ووصف الهلال ما قاله جيسوس بأنه بمثابة "افتراءات غير مقبولة" في ظل النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة، بفضل القيادة الرشيدة، فيما أبدت شركة النادي، ثقتها بالجهات الرياضية المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء للمشروع الرياضي السعودي، وأن الإدارة بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة.

وخرج جيسوس، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الشباب، ليؤكد أنه لم يقصد الإهانة، حيث قال إن لديه مسؤولية كبيرة تجاه النصر، ولكنه لم ينسَ السنوات الثلاث التي قضاها في الهلال، ولم يقلل من قيمة الزعيم.

وأضاف "أطلب باحترام ألا يتم إنساب كلام لي لم أقله، أنا ممتن لتجربتي مع الهلال، وقد حققت إنجازات مع فريقي السابق. فزت بالعديد من الألقاب في السعودية، وكان لدي احترام من الجميع، وأتمنى أن يستمر هذا الاحترام".