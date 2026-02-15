Goal.com
محمود خالد

ليس كريستيانو رونالدو: الصرامي يرد على راتب كريم بنزيما .. "80% من ميزانية الهلال"

راتب ضخم يتقاضاه بنزيما في الهلال..

بينما يُعد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بمثابة "صفقة الموسم" بلا منازع، بعد انتقاله من الاتحاد إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي، جاء الحديث بشأن قيمة صفقة التعاقد معه، والتي تستمر لمدة سنة ونصف، حتى يونيو 2027.

وأفادت تقارير بأن كريم بنزيما انتقل إلى الهلال، مقابل 200 مليون يورو سنويًا، فيما أكد عمر بترجي، مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن كامل صفقة بنزيما من موارد الزعيم، ولم تكن ممولة من برنامج الاستقطاب، ليؤكد ما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، بأن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، هو من قام بتمويل الصفقة بالكامل.

  • 80% من ميزانية الهلال!

    وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، بأنه يرجح عدم صحة الأنباء المتعلقة حول راتب كريم بنزيما، بقيمة 200 مليون يورو، أي ما يعادل 800 مليون ريال سعودي.

    واستشهد الصرامي بإعلان الهلال عن ميزانيته وأرباحه مؤخرًا، والتي تبلغ مليار و200 مليون ريال، متسائلًا "هل من المعقول أن ينال بنزيما من هذه الميزانية نسبة 80% بمفرده؟ وكيف ينفق الهلال على النجوم الأجانب الآخرين، مثل ياسين بونو وروبن نيفيش ومالكوم وداروين نونيز؟ وإذا قلنا إن الأمير الوليد بن طلال دعّم الهلال بـ213 مليون، فهذا يعني أن الفارق يصل إلى 600 مليون".

    وأضاف الصرامي أنه من المستحيل أن يتم إنفاق 800 مليون ريال على لاعب مثل كريم بنزيما، وإن كان لاعبًا كبيرًا وهدافًا ومؤثرًا، إلا أنه كبير في السن "38 عامًا"، كما أن لديه نقصًا في جوانب القوى الإعلامية والناعمة، ويبدو أنه غير مهتم بها، على النقيض من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على سبيل المثال.

  • "معلومتك خاطئة"

    من جانبه، رد الإعلامي فيصل الجفن، مقدم البرنامج، على ما قاله سعود الصرامي، بأن معلومته خاطئة، مؤكدًا أن هذه الميزانية، المُعلن عنها من قِبل نادي الهلال، متعلقة بالموسم الماضي "2024-2025".

    وأضاف الجفن أن كريم بنزيما يدخل في حيز ميزانية موسم 2025-2026، مرجحًا بأن تزيد ميزانية الهلال عن العام الماضي.

  • Karim Benzema Ittihad AhliGetty

    لماذا رحل بنزيما عن الاتحاد؟

    وكان فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، قد كشف عن أسباب رحيل كريم بنزيما عن قلعة العميد، مؤكدًا أن الإدارة كانت تملك خطة مستقبلية من أجل النزول بأعمار لاعبي الفريق.

    وأضاف أن الخطة الاتحادية في الفترة الشتوية، كانت تتضمن التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت 21 عامًا، للعب مع بنزيما، بالإضافة إلى مدافع محلي أو محترف لدوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن بنزيما قرر الرحيل، وهذا أجبر الإدارة على الاستغناء أيضًا عن مواطنه نجولو كانتي، إلى فنربخشه التركي، حيث أن رحيل كريم جعل الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي يحل محله في القائمة الأساسية، وليس المواليد، ما يعني حاجة الاتحاد لتوفير مكان في قائمة الفريق لمهاجم أجنبي جديد فوق السن.

  • Murad Hawsawi Rayan Al-Dossary Hilalsocial gfx

    قيمة صفقات الهلال

    وكان الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، قد صرّح بأن قيمة صفقات الهلال - مجتمعة - في فترة الانتقالات الشتوية، قد بلغت 66 مليون يورو، وهي أقل بكثير من صفقة جون دوران بمفرده، الذي انتقل إلى النصر، في يناير 2025، مقابل 77 مليون يورو.

    وتعاقد الهلال مع عدة صفقات في الميركاتو الشتوي، بالتعاقد مع الحارس ريان الدوسري، المدافع بابلو ماري، لاعب الارتكاز مراد هوساوي، متوسط الميدان سايمون بوابري، الجناح سلطان مندش، ثنائي الهجوم كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع، مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

