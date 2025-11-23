بعد تصرفه الغاضب أمام الفتح .. الصرامي: نونيز أكد أن كريستيانو رونالدو يتعرض لمؤامرة!

وتعاقد نادي الهلال مع داروين نونيز، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ليفربول، بعقد لمدة 3 مواسم، مقابل 53 مليون يورو.
وجاء تعاقد الهلال مع نونيز، من أجل تطبيق "تكتيك" سيموني إنزاجي، والتدعيم الهجومي للأزرق، بالتزامن مع رحيل الهدّاف الصربي أليكساندر ميتروفيتش إلى صفوف الريان القطري.
وفي ظل اعتماد نونيز على الانطلاقات من الخلف، والمساهمة في الربط بين الخطوط، فإن الأوروجوياني سجّل 5 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في 9 مباريات مع الهلال، بواقع أربعة أهداف في دوري روشن السعودي، وهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ومع إصابة نونيز، غاب الأوروجوياني عن 5 مباريات مع الهلال، هذا الموسم، سواءً أمام الأخدود والشباب والنجمة في دوري روشن، أو ناساف الأوزبكي في دوري النخبة الآسيوية، أو العدالة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.