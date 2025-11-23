Darwin Nunez Cristiano Ronaldo Hilal NassrGetty
بعد تصرفه الغاضب أمام الفتح .. الصرامي: نونيز أكد أن كريستيانو رونالدو يتعرض لمؤامرة!

ما علاقة كريستيانو رونالدو بما فعله نونيز في مباراة الهلال والفتح؟

قدم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تصرفًا غريبًا في مباراة الفتح، عكس غضبه الكبير من قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، باستبداله خلال مجريات اللقاء.

وسجل نونيز هدفًا، ليقود الهلال لتحقيق فوز مثير على الفتح بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي "2025-2026"، والتي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

  • ماذا فعل نونيز في مباراة الفتح؟

    وشارك داروين نونيز "أساسيًا" في مواجهة الفتح، ليسجل عودته إلى الملاعب بعد غياب شهر تقريبًا بسبب الإصابة، حيث أعلن عن العودة بأفضل طريقة ممكنة، بعدما منح فريقه هدف التعادل.

    في المقابل، قرر سيموني إنزاجي، إجراء تبديل للهلال في الدقيقة 82، بخروج داروين نونيز، ومشاركة لاعب الوسط عبد الإله المالكي، بعدما استكمل الزعيم المباراة بعشرة لاعبين، إثر الطرد المباشر الذي حصل عليه ناصر الدوسري بالدقيقة 79.

    هذا القرار أثار غضب مهاجم ليفربول السابق، حيث رفض مصافحة عبد الإله المالكي عند التبديل، كما فعلها أيضًا مع إنزاجي.

    وانفجر نونيز غضبًا، أثناء توجهه لدكة البدلاء، حيث حاول سعود كريري، مدير الكرة بالهلال، تحيته على ما قدمه أمام الفتح، وتهدئة الموقف، إلا أن داروين أبعد يده رافضًا تحيته، كما قام بركل قميص الهلال بقدمه وإبعاده من أمامه بغرابة شديدة.

    وأثار نونيز بتصرفه غضبًا لدى جماهير الهلال التي هاجمته على فعلته، مطالبين سعود كريري بتوقيع عقوبات قاسية عليه إزاء "إهانة الشعار".

    تفسير تصرف نونيز "الغريب"

    من جانبه، وجه الإعلامي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، رسالة أشبه بـ"الدفاع"، عن حالة الغضب التي ظهر عليها داروين نونيز، مؤكدًا أنه لاعب ممتاز ولكنه شرس.

    واستشهد الصرامي بواقعة سابقة، شهدت دخول نونيز في عراك مع الجماهير، بعد نهاية مباراة مع منتخب أوروجواي (يقصد مواجهة كولومبيا في كوبا أمريكا 2024)، وتمت معاقبته بالإيقاف 5 مباريات دولية وغرامة 20 ألف دولار، إلا أن الأوروجوياني فسّر تصرفه بأن عائلته تعرضت للإيذاء في المدرجات.

    وأضاف "من المحتمل أن تكرار إصابة نونيز قد سببت له إحباطات نفسية، رغم أن تسجيل هدف التعادل كان يفترض أن يعطيه أريحية، كونها عودة تدريجية للملاعب".

  • كريستيانو رونالدو يتعرض للمؤامرة

    في المقابل، استند الصرامي على واقعة نونيز، ليؤكد أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، يتعرض لمؤامرة مع ناديه، من أجل إخراجه من الكرة السعودية.

    واستعاد الصرامي واقعة سابقة لرونالدو، خرج فيها خاسرًا مع النصر في مواجهة أمام الهلال، ليجد أحد الجماهير قد قام بإلقاء "شال الهلال" عليه، ويرد بتصرف مشين، فجر غضبًا كبيرًا ومطالب بتوقيع عقوبات كبيرة ضده.

    وقال الصرامي "لقطة الفانلة أو السروال أو رداء التدريب، تعطيني انطباعًا بأن رونالدو يتعرض لمؤامرة لإخراجه من الكرة لدينا، في لقطته أمام الهلال، كريستيانو خرج مهزومًا، ومشجع رمى شال الهلال عليه، ثم تم التصوير، وظهرت المطالبات بترحيل رونالدو وإلغاء عقده، ولكن اليوم، صار هناك تعتيم إعلامي على ما حدث مع نونيز".

    ما قدمه داروين نونيز مع الهلال

    وتعاقد نادي الهلال مع داروين نونيز، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ليفربول، بعقد لمدة 3 مواسم، مقابل 53 مليون يورو.

    وجاء تعاقد الهلال مع نونيز، من أجل تطبيق "تكتيك" سيموني إنزاجي، والتدعيم الهجومي للأزرق، بالتزامن مع رحيل الهدّاف الصربي أليكساندر ميتروفيتش إلى صفوف الريان القطري.

    وفي ظل اعتماد نونيز على الانطلاقات من الخلف، والمساهمة في الربط بين الخطوط، فإن الأوروجوياني سجّل 5 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في 9 مباريات مع الهلال، بواقع أربعة أهداف في دوري روشن السعودي، وهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ومع إصابة نونيز، غاب الأوروجوياني عن 5 مباريات مع الهلال، هذا الموسم، سواءً أمام الأخدود والشباب والنجمة في دوري روشن، أو ناساف الأوزبكي في دوري النخبة الآسيوية، أو العدالة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ما قدمه كريستيانو رونالدو مع النصر

    ومع خوض موسمه الرابع مع النصر، فإن كريستيانو رونالدو يواصل مسيرته التهديفية المذهلة بقميص العالمي، بعدما سجل 103 هدف وصنع 21 تمريرة حاسمة في 116 مباراة "رسمية".

    وتمكن رونالدو من قيادة النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد الفوز على الهلال في نهائي سعودي خالص.

    ورغم ذلك، إلا أن كريستيانو رونالدو، لا يزال يبحث عن أول ألقابه "الرسمية" في الملاعب السعودية، بعدما حلّ وصيفًا في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، و"مرتين" في كأس السوبر، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل الخروج أمام كاواساكي فرونتال الياباني.

    وحقق رونالدو أرقامًا قياسية في مسيرته مع النصر، حيث بات أكثر لاعب إحرازًا للأهداف في نسخة واحدة بتاريخ الدوري السعودي، بعدما سجل 35 هدفًا في موسم 2023-2024.