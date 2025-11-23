بعد تصرفه الغاضب أمام الفتح .. الصرامي: نونيز أكد أن كريستيانو رونالدو يتعرض لمؤامرة!

وشارك داروين نونيز "أساسيًا" في مواجهة الفتح، ليسجل عودته إلى الملاعب بعد غياب شهر تقريبًا بسبب الإصابة، حيث أعلن عن العودة بأفضل طريقة ممكنة، بعدما منح فريقه هدف التعادل.

في المقابل، قرر سيموني إنزاجي، إجراء تبديل للهلال في الدقيقة 82، بخروج داروين نونيز، ومشاركة لاعب الوسط عبد الإله المالكي، بعدما استكمل الزعيم المباراة بعشرة لاعبين، إثر الطرد المباشر الذي حصل عليه ناصر الدوسري بالدقيقة 79.

هذا القرار أثار غضب مهاجم ليفربول السابق، حيث رفض مصافحة عبد الإله المالكي عند التبديل، كما فعلها أيضًا مع إنزاجي.

وانفجر نونيز غضبًا، أثناء توجهه لدكة البدلاء، حيث حاول سعود كريري، مدير الكرة بالهلال، تحيته على ما قدمه أمام الفتح، وتهدئة الموقف، إلا أن داروين أبعد يده رافضًا تحيته، كما قام بركل قميص الهلال بقدمه وإبعاده من أمامه بغرابة شديدة.

وأثار نونيز بتصرفه غضبًا لدى جماهير الهلال التي هاجمته على فعلته، مطالبين سعود كريري بتوقيع عقوبات قاسية عليه إزاء "إهانة الشعار".