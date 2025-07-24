سخر من صفقة فينيسيوس واعتذر لجماهير الأهلي عن هذا التصريح..

سعود الصرامي .. عندما تسمع هذا الاسم، تدرك على الفور أن هناك تصريحًا مثيرًا للجدل قادمًا في الطريق، وهو الإعلامي الرياضي الذي اشتُهر مؤخرًا بآرائه وحصرياته التي دومًا ما تصنع جدلًا كبيرًا، وقد تدخله في صدام مع جماهير الأندية.

متحدث النصر السابق، أقحم نفسه في صدام مع جماهير النادي الأهلي، للدرجة التي بلغت اتهامه بالجنون، والمطالبات بملاحقته قانونيًا.

وقال الإعلامي أحمد الشمراني، إن سعود الصرامي يحمل كراهية للأهلي، ومستعد للتعاطف مع أي نادٍ، وقد يتعاطف مع الهلال ضد ناديه النصر، إلا أن يكون مع النادي الجدّاوي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إحقاقًا للحق، فإن الصرامي كانت له تصريحات تحمل عبارات الإشادة بالأهلي، في بعض الأحيان، مثل وصفه بالملكي وأن من بنى الهلال "أهلاوي"، إلا أنه دخل في العديد من الصدامات مع جماهير ومسؤولي قلعة الكؤوس.