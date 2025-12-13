ليس إعلانًا.. ماذا تعني الكلمة التي تمت إضافتها على قميص برشلونة في مواجهة أوساسونا؟!

في مفاجأة سريعة لجماهير النادي الكتالوني، وقبل ساعات قليلة فقط من انطلاق صافرة البداية لمباراة برشلونة وأوساسونا، أعلن النادي رسميًا عن تعديل طارئ ومميز على قميص الفريق الأول الذي سيخوض به اللقاء.

التعديل لم يكن مجرد إضافة جمالية أو إعلانية لراعي جديد، بل كان يحمل رسالة إنسانية عميقة باللغة الكتالونية، أثارت فضول الملايين من عشاق البلوجرانا حول العالم الذين لاحظوا وجود "بادج" أصفر مستطيل على صدور اللاعبين لم يعتادوا رؤيته في الجولات السابقة من الليجا.

الكلمة التي ظهرت بوضوح هي "La Marató"، وقد تم وضعها في منتصف القميص بين شعار النادي وشعار الشركة الراعية "نايكي"، في لفتة خطفت الأنظار بمجرد إعلان النادي عنها.