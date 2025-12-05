فيديو | خطف اللقطة من ترامب وإنفانتينو .. معلق بريطاني يثير الجدل بتعليقه الساخر على حفل قرعة كأس العالم!

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن أحداث تعيد المغاربة، أصحاب مفاجأة مونديال قطر، إلى ذكريات عام 1998، بمجموعة مشابهة جعلته في انتظار "الثأر" أمام فرنسا.

وبات المنتخب السعودي في اختبار صعب، أمام الماتادور الإسباني، صاحب المسيرة المذهلة في تصفيات كأس العالم، فضلًا عن النتائج الرائعة التي حققتها كتيبة لافوينتي، بعد الفوز بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

واستعاد جمهور الكرة، ذكريات مونديال 2010، بعد الكشف عن مواجهة تجمع بين جنوب إفريقيا والمكسيك، ليصبح الحديث متداولًا حول رقصة تشابالالا الشهيرة.

القرعة أيضًا شملت مواجهة عربية في دور المجموعات، فيما يخوض كريستيانو رونالدو ورفاقه، مواجهات سهلة نسبيًا نحو التأهل، بعد وقوع البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، أمام كولومبيا وأوزبكستان.

طالع أيضًا: نتائج قرعة كأس العالم 2026.. السعودية في مجموعة نارية ولقاء عربي منتظر في المجموعة العاشرة!