Goal.com
مباشر
Vinicius Junior HIC 2-1GOAL
علي رفعت

سحر أربيلوا.. غير مصير فينيسيوس وأنقذ 300 مليون يورو لريال مدريد!

الملكي يستعيد أحد أهم أصوله الثمينة!

شهدت أروقة نادي ريال مدريد في الساعات الأخيرة تحولًا دراماتيكيًا أعاد ترتيب الأوراق داخل قلعة سانتياجو برنابيو فبعد شهور من التخبط والشائعات التي ربطت النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بالرحيل، فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن إدارة النادي الملكي استقرت بشكل نهائي على تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2027. 

هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تغيير جذري في حالة اللاعب الفنية والنفسية، وتحول كامل في العلاقة بينه وبين الجماهير التي استبدلت صافرات الاستهجان بتصفيق حار، في مشهد يؤكد أن فينيسيوس ولد من جديد تحت عباءة القيادة الفنية الجديدة لألفارو أربيلوا.

  • arbeloa(C)Getty Images

    انفجار فينيسيوس الرقمي.. بصمة أربيلوا الواضحة

    منذ أن تولى ألفارو أربيلوا المسؤولية الفنية للفريق، تغيرت لغة الأرقام الخاصة بفينيسيوس جونيور بشكل أذهل المحللين قبل المشجعين. 

    لم يعد فينيسيوس ذلك الجناح الذي يكتفي بالمراوغة، بل تحول إلى ماكينة أهداف لا تهدأ، والإحصائيات الحالية ترسم لوحة من الإبداع، حيث نجح النجم البرازيلي في التسجيل خلال خمس مواجهات متتالية، ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 13 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 5 تمريرات حاسمة.

    مع أربيلوا سجل فينيسيوس سبعة أهداف في عشرة لقاءات، وهو نفس الرقم الذي سجله في 33 مباراة تحت قيادة تشابي ألونسو.

    هذا التأثير لم يقتصر على الأهداف فقط، بل في الفعالية، ففينيسيوس تحت قيادة أربيلوا بات أكثر نضجًا في اتخاذ القرار أمام المرمى، وأكثر التزامًا بالمنظومة الجماعية، مما جعله القوة الضاربة التي يخشاها خصوم الليجا ودوري الأبطال على حد سواء.

    • إعلان
  • vinicius(C)Getty Images

    الرجل الأول.. كيف فرض فينيسيوس شروط التجديد؟

    التحول الأهم في مسيرة فينيسيوس الحالية هو استعادته لمكانة النجم الأول في صفوف ريال مدريد، وهو الدور الذي بدا أنه فقده في فترات سابقة لصالح كيليان مبابي بسبب تراجع مستواه. 

    اليوم، ومع العروض المذهلة التي يقدمها ومع تراجع مبابي وإصابته، أصبح فينيسيوس هو الترمومتر الذي يقيس أداء الفريق الملكي. 

    هذا الصعود الصاروخي غير تمامًا من بوصلة مفاوضات تجديد عقده، فبعد أن كان الحديث يدور حول إمكانية التجديد، أصبح التوجه الآن هو تحصين اللاعب بعقد يضمن بقاءه لسنوات طويلة بعيدًا عن أطماع الأندية المنافسة.

    المفاوضات التي تجري الآن في سرية تامة تعكس رغبة النادي في مكافأة اللاعب على دوره القيادي الجديد، وتؤكد أن فينيسيوس لم يعد مجرد لاعب موهوب، بل أصبح مشروع النادي المستقبلي بالتوازي مع مبابي.

  • أربيلوا.. المنقذ الذي حافظ على "كنز الـ 300 مليون"

    لا يمكن الحديث عن استعادة فينيسيوس لمستواه دون توجيه الشكر لألفارو أربيلوا، الذي لعب دور الإطفائي ببراعة.

    فقبل أشهر قليلة، كانت التقارير الصحفية تتحدث بجدية عن موافقة ريال مدريد على رحيل فينيسيوس مقابل مبلغ خيالي يصل إلى 300 مليون يورو، وسط حالة من عدم الرضا عن سلوكياته أو تذبذب مستواه.

    لكن أربيلوا نجح في إنقاذ هذا الأصل الفني والمالي الضخم من الضياع، وبغض النظر عن الانتقادات التي قد توجه لأربيلوا كمدرب، وأنه قد لا يكون الخيار الفني الأفضل أو الأشرس تكتيكيًا مقارنة بأسماء أخرى مطروحة على الساحة، إلا أن التاريخ سيذكر له أنه الرجل الذي أعاد للملكي لاعبًا تبلغ قيمته ميزانيات أندية بأكلمها.

    لقد حمى أربيلوا خزانة النادي من خسارة اسم لا يعوض، حتى وإن ظل الجدل مستمرًا حول أحقيته في قيادة المشروع الفني طويل الأمد للريال.

  • vinicius(C)Getty Images

    بيت القصيد

    في كرة القدم، غالبًا ما تكون الحالة النفسية هي المحرك الأساسي للأقدام، وهذا ما أدركه أربيلوا وطبقه مع فينيسيوس.

    ريال مدريد اليوم لا يجدد عقد لاعب سجل 13 هدفًا فحسب، بل يجدد الثقة في أيقونة استعادت بريقها في اللحظة المناسبة.

    لقد نجح أربيلوا في تحويل الأزمة إلى فرصة، وأجبر الجميع على الاعتراف بأن فينيسيوس جونيور هو حجر الزاوية الذي لا يمكن المساس به في قلعة البرنابيو، ليبقى السؤال الأهم: هل يستمر هذا السحر طويلًا حال استمر أربيلوا أم أن الريال سيحتاج لمدرب بمواصفات عالمية قد يعيد الأمور لما كانت عليه في فترة تشابي ألونسو؟!

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
0