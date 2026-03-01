سحر أربيلوا.. غير مصير فينيسيوس وأنقذ 300 مليون يورو لريال مدريد!

منذ أن تولى ألفارو أربيلوا المسؤولية الفنية للفريق، تغيرت لغة الأرقام الخاصة بفينيسيوس جونيور بشكل أذهل المحللين قبل المشجعين.

لم يعد فينيسيوس ذلك الجناح الذي يكتفي بالمراوغة، بل تحول إلى ماكينة أهداف لا تهدأ، والإحصائيات الحالية ترسم لوحة من الإبداع، حيث نجح النجم البرازيلي في التسجيل خلال خمس مواجهات متتالية، ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 13 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 5 تمريرات حاسمة.

مع أربيلوا سجل فينيسيوس سبعة أهداف في عشرة لقاءات، وهو نفس الرقم الذي سجله في 33 مباراة تحت قيادة تشابي ألونسو.

هذا التأثير لم يقتصر على الأهداف فقط، بل في الفعالية، ففينيسيوس تحت قيادة أربيلوا بات أكثر نضجًا في اتخاذ القرار أمام المرمى، وأكثر التزامًا بالمنظومة الجماعية، مما جعله القوة الضاربة التي يخشاها خصوم الليجا ودوري الأبطال على حد سواء.