"لا أعرف ماذا يحدث مع رونالدو" .. الرئيس التنفيذي للهلال يغلق قصة سعود تمامًا ويرد على أنباء ضم صلاح!

علق ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، على الأزمة الحالية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واعتراضه على صفقات الزعيم في الميركاتو الشتوي.

في حدث فريد من نوعه بمسيرة رونالدو، المهاجم المخضرم قرر الإضراب عن تدريبات النصر خلال الأسبوع الماضي، قبل عودته في وقت لاحق، ولكنه غاب عن مباراتي الفريق ضد الرياض والاتحاد في دوري روشن، اعتراضًا على الميركاتو القوي من منافسه الهلال، واتهم الزعيم بالحصول على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين، خاصة بعد إبرام صفقة التعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد.

كالزادا تواجد في مقابلة مُطولة مع قناة "أون سبورت" المصرية، وتحدث عن رأيه في أزمة رونالدو، كما تطرق إلى موقف ناديه من ضم محمد صلاح لاعب ليفربول.