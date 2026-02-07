Goal.com
علي سمير

"لا أعرف ماذا يحدث مع رونالدو" .. الرئيس التنفيذي للهلال يغلق قصة سعود تمامًا ويرد على أنباء ضم صلاح!

النجم المصري ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى دوري روشن

علق ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، على الأزمة الحالية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واعتراضه على صفقات الزعيم في الميركاتو الشتوي.

في حدث فريد من نوعه بمسيرة رونالدو، المهاجم المخضرم قرر الإضراب عن تدريبات النصر خلال الأسبوع الماضي، قبل عودته في وقت لاحق، ولكنه غاب عن مباراتي الفريق ضد الرياض والاتحاد في دوري روشن، اعتراضًا على الميركاتو القوي من منافسه الهلال، واتهم الزعيم بالحصول على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين، خاصة بعد إبرام صفقة التعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد.

كالزادا تواجد في مقابلة مُطولة مع قناة "أون سبورت" المصرية، وتحدث عن رأيه في أزمة رونالدو، كما تطرق إلى موقف ناديه من ضم محمد صلاح لاعب ليفربول.

    ماذا قال عن رونالدو؟

    الرئيس التنفيذي للهلال قال:"لا أعلم ما يحدث معه في الوقت الحالي، وسائل الإعلام تنشر الكثير من الشائعات ولا يجب تصديق كل شيء يظهر".

    وأضاف:"بالنسبة لنا، لا توجد أي مشكلة على الإطلاق فيما يحدث، الهلال لديه أفضل اللاعبين وأردنا تدعيم الفريق، بنزيما كان متاحًا وذهبنا للتعاقد معه ونجحنا".

    وتابع:"ليس لدينا ميزانية مفتوحة، هناك سقف للإنفاق في النهاية، ونحن نشعر بالحظ في الهلال لتواجد الأمير وليد بن طلال بدعمه السخي".

    وأما عن سيموني إنزاجي:"نحن في قمة السعادة بتواجده معنا، إنه واحد من أفضل مدربي العالم، نشكر الرئيس السابق فهد بن نافل على قرار التعاقد معه".

    ماذا عن عودة سعود وضم محمد صلاح؟

    النجم المصري محمد صلاح يعيش حالة من الغموض حول مستقبله، بسبب أزمته مع المدرب أرني سلوت الأخيرة، لتظهر التكهنات حول إمكانية رحيله في الصيف.

    وقال كالزادا لـ"أون سبورت" عنه:"صلاح لديه عقد مستمر مع ليفربول، وبالتالي لا يمكنني الحديث في الوقت الحالي عن قرار التعاقد معه".

    وأما بالنسبة لعودة سعود عبد الحميد للفريق من جديد:"نحن سعداء بالمجموعة الحالية التي نمتلكها وموضوع سعود انتهى وتم إغلاقه".

    أسرار نجاح الهلال

    وفي سياق منفصل قال كالزادا:"نحن نهتم كثيرًا باللاعبين ونحرص على صحتهم، نركز على منحهم أوقات كافية للراحة، البطولة مزدحمة وهناك الكثير من الضغوط، نلعب مباراة كل 3 أيام، لذلك وجود كتيبة كاملة من اللاعبين مهم جدًا للمداورة".

    وواصل حديثه:"في الفترة الأخيرة، أحضرنا العديد من الموهوبين للعمل في الهلال من ناحية الجوانب التجارية والمحتوى، وذلك للنهوض بالنادي على كل المستويات، كما نسعى دائمًا لتجديد عقود أفضل اللاعبين مثلما حدث مع روبن نيفيش".

    وخلال تصريحاته شدد أيضًا على الضغط المستمر الذي يعيشه الهلال على مدار السنوات الماضية، بسبب المطالب الجماهيرية الدائمة لتحقيق البطولات واعتلاء منصات التتويج.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 15 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 20 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

