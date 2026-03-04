ستيفن جيرارد ينتقد ليفربول "الضعيف للغاية" بعد خسارته المفاجئة أمام وولفز ويدعو آرني سلوت إلى إطلاق العنان لريو نغوموها

بالإضافة إلى مشاكل الهجوم، وجه جيرارد انتباهه إلى خط الدفاع الذي بدا هشًا بشكل غير معهود أمام فريق يقاتل من أجل البقاء في الدوري. الهدف الأول الذي سجله وولفرهامبتون أثار إحباط المدرب السابق لرينجرز وأستون فيلا، الذي أشار إلى افتقار إيبراهيما كوناتي وفيرجيل فان ديك إلى الوعي الدفاعي الأساسي. كما لاحظ جيرارد عدم وجود حس عاجل بعد خطأ أليسون بيكر الذي أدى إلى الهدف الثاني للفريق المضيف. وقال جيرارد: "كان ولفرهامبتون مرتاحًا للغاية، فقد احتوى ليفربول جيدًا". "كانت كرة بسيطة إلى المهاجم، وكان لديهم اثنين ضد واحد هناك، وكان لا بد من التعامل مع ذلك". بالنسبة للهدف الثاني، كانت الكرة سيئة من الحارس (أليسون) ولم تكن هناك أي رد فعل. إذا أرادوا التقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي، فعليهم الدفاع بشكل أفضل. يقولون "لم نكن جيدين بما يكفي في الثلث الأخير"، لكن عليهم الدفاع أيضًا".