على الرغم من الإصابة، أثبت كاسيميرو قيمته كلاعب قوي في فريق مايكل كاريك. سجل البرازيلي هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث سدد برأسه كرة ثابتة أخرى من برونو فرنانديز، محرزًا هدفه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقد سلط هذا الهدف الضوء على العلاقة المثمرة بين لاعب الوسط وقائد الفريق فرنانديز. فقد جاءت أربعة من أهداف كاسيميرو هذا الموسم من تمريرات فرنانديز من الكرات الثابتة. ومع ذلك، لم تكن بطولاته كافية لمنع الهزيمة المحبطة 2-1 أمام نيوكاسل الذي لعب بعشرة لاعبين.