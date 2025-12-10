عودة لسانتياجو برنابيو .. تصرف زين الدين زيدان بمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي يثير الجدل حول خلافة تشابي ألونسو!

وفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية، فإن تشابي ألونسو يعيش خلال الوقت الحالي فترة صعبة للغاية، بعد أن تحول سانتياجو برنابيو إلى مسرح سقوطه خلال آخر مباراتين.

ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو خسر في الدوري الإسباني بهدفين دون رد سجلهما سويدبرج، وهو الأمر الذي جمد رصيد الميرنجي، ومنح الفرصة لبرشلونة لتوسيع الفارق في صدارة الترتيب.

ومساء الأربعاء خسر ريال مدريد مرة أخرى، ولكن هذه المرة في دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

هذه الهزيمة ستزيد من التكهناك حول مستقبل ألونسو مع الفريق الملكي، إما باستمراره أو رحيله واستقدام مدرب آخر خلال ما تبقى من الموسم.