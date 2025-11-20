سجل هدفًا وتسبب في ورطة .. نيمار يلعب دور "البطل والشرير" مع سانتوس ويخرج باعتذار علني!

عاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى جذوره في يناير، بعد أن تم الاتفاق على فترة ثانية في نادي طفولته بعد أن تم فسخ عقده المربح مع نادي الهلال السعودي. بعد أن قضى 12 شهرًا على مقاعد البدلاء بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، كان من الصعب التخلص من مشاكل الإصابة في أمريكا الجنوبية.

ومع ذلك، شارك نيمار في آخر أربع مباريات لفريق سانتوس ولا يزال يمثل حضوراً ساحراً. وقد ساعد الفريق على تحقيق بداية مثالية ضد ميراسول، حيث كان على وشك الحصول على ركلة جزاء عندما سقط ألفارو باريال داخل المنطقة، ولكن مهاجم سانتوس كان في وضع تسلل.

ثم تورط نيمار في موقف درامي آخر متعلق بركلة جزاء في الدقيقة 60. تعثر رينالدو تحت ضغط نجم برشلونة السابق، الذي ركل الكرة بعد أن كانت قد ابتعدت عنه. تم استدعاء الحكم لمراجعة الحادثة من خلال تقنية الفيديو.

وقرر أن تدخل نيمار كان متهوراً وفي توقيت سيئ، حيث ركل بين ساقي رينالدو. تقدم الظهير الأيمن لميراسول بنفسه من مسافة 12 ياردة، وعلى الرغم من أن جابرييل برازاو لمس الكرة، إلا أنه تمكن من تعديل النتيجة.

