سجل هدفًا وتسبب في ورطة .. نيمار يلعب دور "البطل والشرير" مع سانتوس ويخرج باعتذار علني!

سانتوس يكافح من أجل البقاء

أصدر نيمار اعتذارًا علنيًا بعد أن تسبب في ركلة جزاء مثيرة للجدل في مباراة أبقت سانتوس في صراع الهبوط بالدوري البرازيلي.

لعب النجم البرازيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس ضد ميراسول. في مباراة حافلة بالأحداث، افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتسبب في منح منافسيه في الدوري البرازيلي فرصة لتعديل النتيجة.

  • منطقة الهبوط: نيمار يحاول قيادة سانتوس نحو بر الأمان

    بينما تحول من بطل إلى شرير في غضون ساعة واحدة، تمكن نيمار من مساعدة سانتوس في الحصول على نقطة أخرى لا تقدر بثمن. انتهت مباراتهم مع ميراسول بالتعادل 1-1.

     التعادل على أرضهم لم يبتعد بهم كثيرًا عن منطقة الهبوط، لكنهم لا يزالون متقدمين بنقطة واحدة على فيتوريا.

    يحتل سانتوس المركز السادس عشر في الجدول، مع بقاء الفريق فوق خط الخطر بفارق ضئيل. لم يتبق أمامهم سوى أربع مباريات في هذا الموسم. سيكون نيمار حريصًا على إنقاذ الفريق، في الوقت الذي تستمر التساؤلات حول مستقبله.

  • مباراة حافلة بالأحداث: نيمار سجل هدفاً وتسبب في ركلة جزاء

    عاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى جذوره في يناير، بعد أن تم الاتفاق على فترة ثانية في نادي طفولته بعد أن تم فسخ عقده المربح مع نادي الهلال السعودي. بعد أن قضى 12 شهرًا على مقاعد البدلاء بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، كان من الصعب التخلص من مشاكل الإصابة في أمريكا الجنوبية.

    ومع ذلك، شارك نيمار في آخر أربع مباريات لفريق سانتوس ولا يزال يمثل حضوراً ساحراً. وقد ساعد الفريق على تحقيق بداية مثالية ضد ميراسول، حيث كان على وشك الحصول على ركلة جزاء عندما سقط ألفارو باريال داخل المنطقة، ولكن مهاجم سانتوس كان في وضع تسلل.

    ثم تورط نيمار في موقف درامي آخر متعلق بركلة جزاء في الدقيقة 60. تعثر رينالدو تحت ضغط نجم برشلونة السابق، الذي ركل الكرة بعد أن كانت قد ابتعدت عنه. تم استدعاء الحكم لمراجعة الحادثة من خلال تقنية الفيديو.

    وقرر أن تدخل نيمار كان متهوراً وفي توقيت سيئ، حيث ركل بين ساقي رينالدو. تقدم الظهير الأيمن لميراسول بنفسه من مسافة 12 ياردة، وعلى الرغم من أن جابرييل برازاو لمس الكرة، إلا أنه تمكن من تعديل النتيجة.

  • ما قاله نيمار في اعتذاره

    انتهت المباراة بالتعادل، مما يعني أن النقاط تم تقاسمها. كان نيمار سعيدًا بما يكفي بهذا النتيجة، لكنه شعر بالحاجة إلى الاعتذار عن ركلة الجزاء التي تسبب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي - مع طرح المزيد من الأسئلة على حكام المباراة في كرة القدم البرازيلية.

    وكتب على إنستجرام: "نواجه أحد أفضل الفرق في البطولة... بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وأعتقد أننا استحققناه كثيرًا. تهانينا للفريق والجماهير الذين جعلوا المباراة حفلة رائعة مرة أخرى! نواصل معًا في هذه المرحلة النهائية، كل نقطة وكل تفصيل سيكون مهمًا!

    ملاحظة: آسف بشأن ركلة الجزاء... هناك الكثير من المعايير المختلفة لدرجة أنني لا أعرف ماذا أقول، فقط تقبلوا الأمر! المعركة لا تتوقف، هيا سانتوس!!"

    المركز رقم 10 واللقاء مع ميسي: ما هو مستقبل نيمار؟

    سيكون كارلو أنشيلوتي من بين المتابعين المهتمين بأحدث مباريات نيمار. المدرب الإيطالي، الذي استمر في تجاهل أفضل هداف في تاريخ البرازيل عندما يتعلق الأمر بالاستدعاء الدولي، تحدث عن رغبته في رؤية نيمار يلعب في مركز رقم 10 مع ناديه المحلي.

    وقال: "أعتقد أنه يحتاج إلى اللعب في مركز أكثر، وليس كجناح، لأن الجناحين في كرة القدم الحالية هم لاعبون تحتاج إلى مساعدتهم في الدفاع أيضًا. عندما تلعب في مركز أكثر، يكون العمل الدفاعي أقل بكثير مما لو كنت تلعب كجناح. وأعتقد أيضًا أن اللاعب الموهوب جدًا، الأقرب إلى المرمى، لديه فرص أكثر لتسجيل الأهداف. [الرقم 9 الوهمي] قد يكون مركزه المثالي."

    كان هذا هو الحال بالنسبة لنيمار ضد ميراسول. المزيد من المشاركات في هذا المركز سيمنحه فرصة للفت الأنظار. ومع ذلك، فإن عقده يقترب من انتهاء صلاحيته في نهاية العام.

    بعد أن ارتبط اسمه بفرق أخرى في أمريكا الجنوبية، هناك تكهنات حول احتمال عودته للعب مع زملائه السابقين في "MSN" برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز في دوري MLS مع إنتر ميامي.

