Goal.com
مباشر
NeymarGOAL
علي سمير

نيمار يرد على أنشيلوتي وينتقم ممن هدد بكسر ساقه مجددًا .. سجل ثنائية ونفذ وعيده وبعث رسالة لفينيسيوس!

واحدة من أفضل مباريات نيمار منذ عودته إلى سانتوس

ليلة من ليالي سانتوس القديمة وليست النسخة الحالية المهتزة، مستوى يشبه ما قدمه خلال حقبته الذهبية في برشلونة، هذا ما فعله النجم البرازيلي نيمار في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة أمام فاسكو دي جاما.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي، انتهت بفوز سانتوس 2/1، في لقاء كان نيمار بطله الأول دون أي جدال.

ليس فقط لأنه سجل ثنائية سانتوس، وأحرز واحدًا من أجمل أهداف الموسم من فوق الحارس، ولكن بسبب كل ما حدث في المباراة والملابسات المحيطة بها.

الصورة التي ظهر بها نيمار حملت الطابع الانتقامي لعدة أسباب، وكأنه يرد على جميع من انتقدوه وعلى مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي..

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    يرفض الاستسلام

    نيمار قال في تصريحات لشبكة "SporTV:"الأسبوع الماضي قالوا إني اللاعب الأسوأ في العالم، إنها كرة القدم، في يوم تجد نفسك على وشك الاعتزال، وفي يوم آخر ستذهب لكأس العالم".

    كلمات البرازيلي تؤكد أنه يعرف كل ما يدور حوله من أحاديث، وادعاءات بأن مسيرته انتهت بالفعل، لذلك قرر الرد على أرضية الملعب بأفضل شكل ممكن ضد فاسكو دي جاما، لينثر سحره في كل مكان ويؤكد للجميع أنه لم ينته "على الأقل حتى الآن".

    نجم برشلونة السابق فعل كل ما اعتاد على القيام به مع برشلونة، مراوغات وفاعلية في الثلث الأخير وتهديد للمرمى وتلاعب بالمدافعين وتسجيل بطريقة رائعة.

    الهدف الذي سجله بلمسة ساحرة من فوق الحارس ليو جارديم، يؤكد لنا أن اللاعب قد يتراجع بدنيًا وذهنيًا ويخرج عن تركيزه، ولكن موهبته تظل حاضرة وتظهر عندما يستعيد ولو جزء بسيط من عافيته.

    اللاعب وكأنه يرد على عدم استدعاء كارلو أنشيلوتي له في معسكر البرازيل لشهر مارس القادم، وهو ما يهدد حظوظه كثيرًا في المشاركة بكأس العالم، ولكنه لو كرر ما فعله ضد فاسكو دي جاما في المباريات المقبلة قبل المونديال، سيكون من المستحيل عدم الاستعانة به.

    التقارير قالت إن أنشيلوتي لم يغلق الباب تمامًا، وسيرى ما سيفعله نيمار هذا الموسم، والبرازيلي سيكون أمامه ما يقرب من 3 أشهر للظهور بنفس المستوى حتى يحجز مكانًا بقائمة السيليساو.

    • إعلان
  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    ليلة الانتقام

    دخل نيمار اللقاء وهو لا يفكر فقط في مساعدة فريقه والرد على الاستبعاد من قائمة أنشيلوتي، ولكن أيضًا من أجل الانتقام لما تعرض له من إصابة خطيرة مع باريس سان جيرمان.

    القصة تعود إلى عام 2020، عندما كان يلعب نيمار مع باريس أمام ليون، وتدخل عليه تياجو مينديز بشكل عنيف، مما أبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ضمن سلسلة من المعاناة البدنية التي مر بها طوال مسيرته.

    الأيام تمر، ويجد نيمار نفسه أمام مينديز في مواجهة على الأراضي البرازيلي، ليسجل هدفًا في شباك فاسكو دي جاما ليدخل في خلاف مع من أصابه منذ سنوات طويلة وكأنه لا ينسى أبدًا.

    البرازيلي قال بين الشوطين عن مينديز:"إنه يحاول دائمًا التظاهر بالقوة، مع كامل احترامي له، ولكنه شخص أحمق".

    وأضاف:"تسبب في كسر ساقي في باريس سان جيرمان، وتوعد بتكرار ذلك اليوم، دعونا نرى إذا كان رجلًا بما يكفي لفعل ذلك".

  • Neymar Vinicius Junior celebration 2025-26Getty/GOAL

    تذكر فينيسيوس

    في الوقت الذي كان الانتباه كله ينصب حول نيمار، قرر نجم سانتوس ألا ينسى صديقه فينيسيوس جونيور، الذي تعرض لأزمة بسبب العنصرية خلال هذا الشهر في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

    فينيسيوس سجل في شباك بنفيكا في ذهاب الملحق على أرض الفريق البرتغالي، وذهب للاحتفال أمام الراية الركنية بصورة استفزت جماهير الخصم بشكل كبير، ودفعت بعض اللاعبين للاشتباك مع البرازيلي.

    الأمر وصل إلى اتهام جانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بالعنصرية، وإيقافه مؤقتًا لمدة مباراة بتهمة وصف فينيسيوس بـ"القرد".

    من المعروف أن نيمار يدعم زملائه بشكل مستمر في هذه القضايا، وبالتحديد فينيسيوس الذي يعتبر من الأصدقاء المقربين له، لذلك لم ينساه في هذه السيمفونية الممتعة التي قدمها.

    ولذلك، قرر نيمار أن يحتفل بنفس الطريقة الراقصة التي فعلها أمام بنفيكا، وكأنه يقول للجميع أنه لا يهتم لما يقال ولن يتردد لحظة في مساندة مواطنه وصديقه.

    المهم بعد كل ذلك، لأننا اعتدنا على هذا المشهد كثيرًا، يتألق نيمار ويختفي أو يتعرض لمشكلة بدنية تدمر كل شيء في لحظة، دعونا نأمل أن يستمر النجم المخضرم على هذا المنوال، لأنه عندما يكون في حالته نستمتع ونرى لقطات ممتعة تذكرنا بحقبته الذهبية كأحد أمهر وأكثر اللاعبين إبداعًا من أبناء جيله.

0