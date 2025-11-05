الإنصاف جاءه ضد سامي الجابر وغيره! .. سيموني إنزاجي "بطل أكتوبر" الذي تخطى الصعاب مع الهلال رغم كل الانتقادات

فريق الهلال الأول لكرة القدم لا يزال حيًا في جميع المسابقات التي يُنافس عليها؛ ورغم ذلك يتعرض مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لهجومٍ شرس للغاية.

البعض وفي مقدمتهم أسطورة الهلال "المعتزل" سامي الجابر؛ يرون أن أداء الزعيم مع إنزاجي، لا يُلبي التطلعات أبدًا.

وبالفعل.. الهلال لم يقدّم ذلك الأداء الفني الكبير مع إنزاجي، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أنه يحقق الانتصار تلو الآخر، وخاصة في الأسابيع الأخيرة.

ونتيجة الانتصارات المتتالية مؤخرًا؛ قامت رابطة الدوري السعودي للمحترفين باختيار المدير الفني الإيطالي، كـ"مدرب الشهر" في أكتوبر 2025.

هذا الاختيار شكك فيه البعض أيضًا، من معارضي سيموني إنزاجي؛ معتمدين دائمًا على أداء الزعيم الهلالي غير الجيد، والذي يتفوق عليه مستوى أندية أخرى مثل النصر والتعاون.

لكن.. هُناك بعض النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ والتي تعطي الإنصاف لإنزاجي أمام معارضيه، وخاصة الجابر..