"الحياة ليست سهلة بدون سالم الدوسري وفلومينينسي استغل اللعنة و5 أخطاء" .. مرحبًا بكم في عالم الهلال غير المتوقع!

فلومينينسي أحد الكبار بالطبع؛ لكن.. الهلال خيب التوقعات بفشله في التأهل إلى نصف النهائي

الهلال أصبح فريقًا "خارج التوقعات" خلال الفترة الأخيرة؛ حيث أنه حقق المفاجآت عندما كان مرشحًا للخسارة، بينما سقط في وقتٍ كان فيه الطرف المفضل للفوز.

هذا الأمر حدث عندما تعادل الهلال (1-1) مع ريال مدريد، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، وبتحقيقه الفوز التاريخي ضد مانشستر سيتي (4-3) في ثمن النهائي.

لكن.. عندما جاء دور ربع النهائي، ومع توقعات جمهوره بأنه سيفوز عكس المباراتين - سالفتي الذكر -؛ تعرض الفريق الهلالي للهزيمة (1-2) ضد نادي فلومينينسي، مساء يوم الجمعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فلومينينسي تقدم أولًا في الدقيقة 40، عن طريق لاعبه ماتيوس مارتينيلي؛ قبل أن يُعادل ماركوس ليوناردو للهلال، في الدقيقة 51.

وعاد الفريق البرازيلي العنيد وانتزع الفوز من عملاق الرياض؛ بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71، بواسطة لاعبه هركوليس باريرا.

وينتظر فلومينينسي في دور نصف النهائي من البطولة العالمية الكبيرة؛ الفائز من المواجهة التي ستجمع بين تشيلسي وبالميراس، فجر اليوم السبت.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد خسارة الهلال الصادمة أمام فلومينينسي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025..