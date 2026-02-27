Goal.com
Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

بعد مشاركته بديلًا أمام الشباب .. تصرف مثير للجدل من سالم الدوسري، والدعيع: قطعة قماش!

إنزاجي فاجأ الجميع بتواجد قائد الهلال على الدكة..

"القائد على دكة البدلاء"، ربما كان الحدث الأبرز في قمة الهلال والشباب، التي باحت بكل أسرارها، وانتهت بفوز ملحمي للزعيم بنتيجة (5-3)، فوق أرض ميدان اس اتش جي أرينا.

في قمة الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، جاءت الخماسية الهلالية عن طريق محمد كنو وعلي البليهي (بالخطأ في مرماه) وخاليدو كوليبالي وسلطان مندش وماركوس ليوناردو، في الدقائق 19 و31 و45+2 و48 و52، بينما أحرز ثلاثية الشباب، جوش براونهيل وعبد الرزاق حمد الله وياسين عدلي، في الدقائق 13 و44 و75.

ورغم ذلك، إلا أن العنوان الأبرز، تمثل في تواجد سالم الدوسري ومالكوم أوليفيرا، على مقاعد البدلاء، الأمر الذي تم وصفه بأنها رسالة "مبطنة"، من المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدم التساهل مع انخفاض المستوى.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سالم الدوسري رفض ارتداء الشارة

    وقرر إنزاجي، الدفع بسالم الدوسري في الدقيقة 79، ليشارك بديلًا عن ماركوس ليوناردو، فيما أخطره زميله السنغالي خاليدو كوليبالي، بارتداء شارة القيادة من الحارس ياسين بونو، التي ارتداها بعد خروج محمد كنو، إلا أن الدوسري رفض ارتداءها.

    من جانبه، وجه محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، تعليقًا "دفاعيًا" عن سالم الدوسري، بقوله إنه لا يحتاج إليها لإثبات قيادته للفريق، وأنها مجرد "قطعة من القماش".

    وأضاف الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، أن سالم الدوسري كان يرغب في اللعب فقط، خاصة وأن المباراة كانت تسير في صالح الهلال، مضيفًا أن هذا الأمر سبق وأن فعله سامي الجابر ويوسف الثنيان، اللذين ما كانوا يفكرون في مسألة الشارة، عند نزولهم، والتفكير فقط كان في دعم الفريق.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريم بنزيما بين السطور

    الغريب في الأمر، أن قرار سيموني إنزاجي، بمشاركة سالم الدوسري بديلًا، وعدم ارتداء اللاعب لشارة القيادة، قد تم تفسيره من قِبل العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه بمثابة "تمهيد"، لنقل الشارة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما، القادم مؤخرًا إلى الهلال في الفترة الشتوية.

    يذكر أن كريم بنزيما قد غاب عن مباراة الهلال، بسبب إصابته في العضلة الضامة، فيما أوضح النادي أن الفرنسي بحاجة لبرنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين 10-15 يومًا.

    وكانت تقارير إعلامية، قد كشفت عن طلب من قِبل كريم بنزيما، إلى سيموني إنزاجي، بإراحته في بعض مباريات الهلال، خوفًا من تفاقم إصابته، خاصة وأنه يطمح للعودة لتمثيل منتخب فرنسا، في نهائيات كأس العالم 2026.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي يكشف صعوبات الهلال

    ويعاني الهلال من افتقاده للعديد من العناصر بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، بين كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي وحمد اليامي وناصر الدوسري ويوسف أكتشيشيك وحسان تمبكتي ومحمد الربيعي.

    هذا الأمر أعرب عنه إنزاجي، بقوله، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الشباب، إنه كان يمتلك 14 لاعبًا فقط، في اللقاء، بالإضافة إلى "5" لاعبين شباب على مقاعد البدلاء، الأمر الذي وصفه بأنه مرحلة طوارئ حقيقية.

    في المقابل، أشاد إنزاجي بـ"الروح" التي لعب بها الهلال، مؤكدًا أنها قادرة على تعويض النقص، رغم أن الأمر ليس سهلًا، مع ترك 7 أو 8 لاعبين خارج المباراة.

    وأضاف إنزاجي أن الفريق افتقر قليلًا للطاقة، كونه لم يجر الكثير من التبديلات، في ظل خوض الفريق لمباراته الثالثة خلال "9" أيام، مؤكدًا أن الفريق كان بحاجة للتحكم بالكرة بشكل أفضل.

    ونوّه الإيطالي بأن الهلال يواجه صعوبات في العمق، وهو الأمر الذي يعتمد عليه الشباب كثيرًا في اللعب، الأمر الذي دفعه للاستعانة بمساعدة سلطان مندش وتيو هيرنانديز، بالإضافة إلى متعب الحربي الذي قدم المساعدة، وخاليدو كوليبالي، القادر على كسر الخطوط، مبينًا أنه أراد تدعيم المناطق المركزية بلاعب إضافي.

    وشدد إنزاجي على أنه كان ينبغي عليه تجربة حلول جديدة، خاصة وأن مركز الظهير الأيمن سيفتقد لحمد اليامي بعد إصابته، مضيفًا أنه استعان بسلطان مندش وقدم مساعدة كبيرة، وبعدما قدم كل ما لديه، قرر الاستعانة بعبد الكريم دارسي، مضيفًا "يمكن أيضًا أن يلعب سالم بهذا المركز، نحن بحاجة لجميع اللاعبين".

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 17 انتصارًا مع 7 تعادلات في 24 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ58 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر.

    أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا، خلال يومي 3 و10 مارس.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

