"تعويض سافيتش بـ3 لاعبين ونجم الهلال تجاوز مأساته"! .. مدرب الشباب يتنازل عن مبادئه أمام سطوة سيموني إنزاجي الكروية

الهلال يحلق عاليًا مع سيموني إنزاجي..

سواء لعب جيدًا أم لا، نستطيع أن نقول الآن "مرحبًا بعودة الهلال البطل"؛ فقد أثبت هذا الفريق العملاق في ديربي الرياض ضد نادي الشباب، بأنه سينافس بقوة على كافة الألقاب في الموسم الحالي 2025-2026.

نعم.. الهلال فاز (1-0) فقط على شباب، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إلا أنه أثبت شخصية قوية، بعيدًا عن المتعة الفنية.

هذه الشخصية ظهرت في تحكمه التام في مجريات الديربي خلال 78 دقيقة كاملة؛ ومن ثم تسيير باقي الدقائق عندما اضطر للعب ناقصًا، بعد طرد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

أي أن الزعيم الهلالي عرف كيف يتصرف، سواء عندما كان كامل العدد أو بعد النقص؛ وهو ما يثبت أن هذا الفريق مؤهل الآن لاعتلاء منصات التتويج، مع مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

وسجل الهدف الوحيد لفريق الهلال الأول لكرة القدم في شباك الليث؛ المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو، في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة.. وصل نادي الهلال إلى نقطته الـ17 في "المركز الثاني" مؤقتًا، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ بينما تجمد الشباب عند النقطة السادسة، في "المركز الثالث عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الصعب على الشباب، مساء اليوم الجمعة.

    3 نجوم يعوضون غياب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

    افتقد فريق الهلال الأول لكرة القدم في ديربي الرياض ضد نادي الشباب، لخدمات واحد من أهم نجومه على الإطلاق؛ وهو متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

    نعم.. سافيتش أحد الأسماء التي لا يُمكن تعويضها بسهولة، في صفوف الفريق الهلالي الكبير؛ وذلك لربطه بين الدفاع والهجوم بامتياز، إلى جانب توغله بين خطوط الخصم وزيادته في منطقة الـ18.

    وهُنا.. قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، تعويض غياب سافيتش؛ من خلال 3 نجوم دفعة واحدة، هم:

    * أولًا: ناصر الدوسري.

    * ثانيًا: محمد كنو.

    * ثالثًا: البرتغالي روبن نيفيش.

    وأوكل إنزجي لناصر في المقام الأول، القيام بأدوار سافيتش؛ من خلال التوغل بين خطوط الشباب، والزيادة في منطقة الـ18 للخصم.

    وكان كنو يتناوب مع ناصر في هذه الأدوار؛ لكن مع إعطائه حرية أكبر بالاقتراب من الخط، ومساعدة الجناحين البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري.

    أما نيفيش فواصل أداء مهامه الأساسية، وهي اللعب كمتوسط ميدان متأخر ومدافع ثالث؛ لكن مع إعطائه تعليمات بالتقدم إلى حدود منطقة الـ18 للشباب - في ظل غياب سافيتش -، لإيجاد حلول مبتكرة حال عجز ناصر وكنو عن ذلك.

    ومنحت هذه الخطة التكتيكية من إنزاجي، السيطرة الكاملة للفريق الهلالي، على مجريات ديربي الرياض ضد نادي الشباب، مساء اليوم الجمعة.

    روبن نيفيش تجاوز مأساة وفاة صديقه ديوجو جوتا!

    لا خلاف على الدور الكبير الذي يقدّمه النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم، فوق أرضية الملعب.

    ونحن لن نكذب إذا ذكرنا بأن نيفيش، هو "رئة الزعيم الهلالي" في المباريات المختلفة؛ حيث إذا كان في حالته الطبيعية، فإن الفوز يكون مضمونًا بنسبة كبيرة جدًا.

    لذلك.. عندما اهتز أداء النجم البرتغالي في بداية الموسم الحالي 2025-2026؛ تأثرت نتائج نادي الهلال، بشكلٍ واضح للغاية.

    اهتزاز أداء نيفيش في بداية الموسم الحالي؛ جاء بسبب تأثره النفسي الكبير بعد وفاة صديقه المقرب ديوجو جوتا، مهاجم منتخب البرتغال والعملاق الإنجليزي ليفربول.

    لكن.. بعد مرور بعض الوقت على هذه المأساة، بدأ روبن نيفيش يستعيد توازنه؛ ومعها قدّم الهلال مستوياتٍ أفضل، وأصبح يحقق الانتصار تلو الآخر.

    آخر المباريات التي حدث فيها ذلك؛ كان فوز الهلال (1-0) على الشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وحرفيًا.. نحن شاهدنا نيفيش في كل مكان فوق أرضية ملعب "المملكة أرينا"، في مباراة الهلال والشباب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اللعب كوسط ارتكاز يتحوّل إلى مدافع ثالث.

    * ثانيًا: التقدم إلى حدود منطقة الـ18 لنادي الشباب - كما ذكرنا في بداية التقرير -.

    * ثالثًا: التغطية على الظهير الأيسر تيو هيرنانديز الذي يتقدّم كثيرًا ويترك الفراغات خلفه.

    وتألق نيفيش في كل هذه الأدوار؛ حيث أوقف الهجوم الشبابي تمامًا، كما شكل الخطورة عندما كان يتقدم على حدود منطقة الـ18 للخصم.

    اعتياد متعب الحربي على مهامه الجديدة في الهلال

    هُناك حالة خاصة يجب الوقوف عندها، داخل صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ متمثّلة في الظهير الأيسر الشاب متعب الحربي.

    الحربي أصبح يلعب مؤخرًا في مركز "الظهير الأيمن"؛ وذلك بعد إصابة البرتغالي جواو كانسيلو، إلى جانب حمد اليامي.

    وفي البداية.. لم يظهر الحربي بالشكل المطلوب في مركز "الظهير الأيمن"؛ حيث وجد صعوبة كبيرة، خاصة من الناحية الهجومية.

    إلا أنه بمرور المباريات، بدأ هذا اللاعب الشاب يعتاد على مهام "الظهير الأيمن"؛ بل ويتألق بشكلٍ كبير، سواء دفاعيًا أو هجوميًا.

    وخير مثال على ذلك ديربي الرياض الكبير بين الهلال والشباب، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ومنع متعب الحربي خطورة الشباب الهجومية، من الناحية اليسرى لدفاعات الهلال؛ كما ساهم هجوميًا بفاعلية كبيرة، مثلما حدث في هدف المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 36.

    في هدف ليوناردو.. وجدنا الحربي داخل منطقة الـ18 لنادي الشباب، وفي العمق بالذات؛ قبل أن يمرر الكرة بلمسة بسيطة إلى المهاجم البرازيلي، الذي أسكنها داخل الشباك.

    * أرقام متعب الحربي مع نادي الهلال:

    - مباريات: 47.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 4.

    إيمانول ألجواسيل يتخلى عن مبادئه الكروية أمام الهلال

    لأكثر من مرة.. كان إيمانول ألجواسيل، المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، مرشحًا لتدريب العملاق الإسباني برشلونة؛ وتحديدًا عندما كان يقود ريال سوسييداد.

    ودخل ألجواسيل قائمة المرشحين لتدريب برشلونة في أكتوبر 2021، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان؛ قبل أن يتم طرح اسمه مجددًا صيف 2024، عقب رحيل تشافي هيرنانديز.

    نعم.. هذا المدرب لم يكن المرشح الأول لقيادة برشلونة في "المرتين"؛ ولكن يكفي أن اسمه، كان مطروحًا على طاولة نادٍ بحجم هذا العملاق الإسباني.

    وأسباب إعجاب برشلونة بإيمانول ألجواسيل؛ هو شجاعة هذا المدرب أمام الأندية الكبيرة، بالإضافة إلى حبه للعب الهجومي والاستحواذ على الكرة.

    هذا الأمر لم نشاهده أبدًا منذ تولى ألجواسيل، القيادة الفنية لنادي الشباب صيف عام 2025؛ حيث تخلى عن الكثير من قناعاته التي كان يتبعها مع ريال سوسييداد، وجعلت برشلونة يعجب به.

    وأكبر مثال على تخلي ألجواسيل عن قناعاته أو مبادئه الكروية، ما شاهدناه في مباراة الهلال والشباب مساء اليوم الجمعة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بداية المباراة بـ"تشكيل دفاعي"؛ مع إجلاس يانيك كاراسكو وكارلوس جونيور على الدكة.

    * ثانيًا: ترك الاستحواذ بالكامل إلى الهلال؛ حيث وصلت نسبة سيطرة الزعيم على الكرة في بعض الدقائق إلى 87%.

    * ثالثًا: عدم الضغط المنظم على دفاعات الهلال؛ حتى بعد طرد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي في الدقيقة 78.

    ولعب الهلال آخر الدقائق بـ"نقصٍ عددي"؛ حيث بدأ الشباب وقتها في الهجوم القوي، ولكننا لم نشعر بأن هُناك عمل منظم فوق أرضية الميدان.

    بمعنى.. هجوم الشباب في هذه الدقائق، كان من خلال الاجتهادات الفردية والتسديدات البعيدة، وليست جمل واضحة؛ وسط سطوة تكتيكية من الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال.

