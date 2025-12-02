Getty Images
"ساعدوا تشابي ألونسو".. رسالة واضحة من جماهير ريال مدريد لغرفة الملابس!
أزمة نتائج سلبية تضرب ريال مدريد
يدفع ريال مدريد ثمن "نوفمبر الأسود" غالياً، حيث دخل الفريق في نفق مظلم من النتائج المتذبذبة التي كلفته التنازل عن صدارة "الليجا" لصالح الغريم برشلونة.
وتكشف حصيلة المباريات الأخيرة عن عجز واضح في منظومة الفريق، إذ فشل "الميرينجي" في تحقيق أي انتصار في آخر ثلاث جولات محلية، مكتفياً بسلسلة من التعادلات المحبطة أمام جيرونا (1-1)، إلتشي (2-2)، ورايو فاييكانو (0-0)، وهو ما أفقد الفريق 6 نقاط كاملة في سباق اللقب.
ولم يكن الحال أفضل أوروبياً، حيث سقط الفريق أمام ليفربول بهدف نظيف، ولم يحقق سوى فوز يتيم وشاق للغاية على أولمبياكوس (4-3) كشف عن هشاشة دفاعية مقلقة، ليجد ريال مدريد نفسه أمام أزمة ثقة حقيقية وأداء باهت وضع المدرب واللاعبين في مرمى الانتقادات.
رسالة واضحة من جماهير ريال مدريد
رصدت عدسات برنامج "إل شيرينجيتو" لافتة جماهيرية تحمل رسالة عتاب وتحفيز في آن واحد. اللافتة وُجهت بشكل مباشر لنجوم الفريق، مطالبة إياهم بضرورة التكاتف وإنقاذ الموقف لدعم المدرب تشابي ألونسو في هذه المرحلة الحرجة.
وكشف الصحفي ماركوس دي لا روشا عن تفاصيل اللافتة التي كُتب عليها: "أيها الفريق، ساعدوا تشابي"، في إشارة واضحة إلى أن قطاعاً من الجماهير يستشعر عزلة المدرب الباسكي، ويعتقد أن اللاعبين لا يقدمون ما يكفي من التضحية والالتزام على أرض الملعب.
تعكس هذه الخطوة تحولاً في مزاج المشجعين الذين اختاروا تجديد الثقة في فكر ألونسو ومشروعه، محملين "غرفة الملابس" والنجوم الكبار المسؤولية الأكبر عن التراجع الفني.
وتأتي هذه المطالبة الجماهيرية لتضع الضغط بالكامل على أكتاف اللاعبين لإظهار رد فعل قوي وتصحيح المسار، بدلاً من ترك مدربهم يواجه العاصفة وحيداً.
ريال مدريد في قلب العاصفة
وسط عاصفة تراجع النتائج، يواجه ريال مدريد أزمة داخلية معقدة تتجاوز حدود الملعب لتضرب استقرار "غرفة الملابس".
ورغم خروج المدرب تشابي ألونسو بتصريحات حازمة ينفي فيها وجود أي توتر شخصي مع جود بيلينجهام أو فينيسيوس جونيور، إلا أن التقارير الإسبانية، وعلى رأسها "موندو ديبورتيفو"، ترسم صورة مغايرة؛ حيث تشير إلى تيار من "عدم الرضا" يتسع نطاقه ليشمل أسماء بوزن فيدي فالفيردي ورودريجو وإندريك، الذين يبدون تحفظات على أساليب المدرب الجديد وطريقة إدارته للمباريات.
الأزمة، كما يصورها الإعلام الإسباني، أحدثت شرخاً وعمقت الانقسام داخل الفريق؛ فبينما يرى تيار من اللاعبين أن تعليمات ألونسو لا تصل بوضوح أو أن أسلوبه لا يتناسب مع إمكاناتهم، يدافع تيار آخر عن المدرب، مُلقياً باللوم على "التركيبة الهجومية" نفسها، معتبرين أن الجمع بين مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام يخلق خللاً تكتيكياً يستحيل معه تحقيق التوازن، بغض النظر عن اسم المدرب.
هذا التضارب في الآراء، بين من يلوم "الرسالة" ومن يلوم "المرسل إليه"، خلق بيئة مشحونة، حيث باتت الاجتماعات الداخلية ومحاولات "المصارحة" لا تكفي لإخفاء حقيقة أن الفريق لم يعد "وحدة واحدة"، وأن استعادة الثقة تتطلب حلاً جذرياً لمعضلة التوافق بين "الأنا" العليا للنجوم وفلسفة المدرب الجماعية.
ماذا بعد لريال مدريد في الفترة المقبلة؟
يعيش ريال مدريد مرحلة صعبة للغاية في الدوري الإسباني، حيث تعادل الفريق في آخر 3 مباريات، ما أفقده الصدارة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة.
يواجه الميرينجي أتلتيك بيلباو غدًا الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني، وبعدها يعود أخيرًا إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" ليخوض مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، الأحد المقبل في الجولة 15 من المسابقة.
ويستكمل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية أمام مضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية التي يحتل فيها المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة وحيدة.
