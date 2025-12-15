Maresca Rooney SalahGetty/GOAL
"سار على خطى صلاح وعليه احترام ملاك النادي" .. رسالة نارية من روني إلى مدرب تشيلسي

أزمة تلوح في الأفق داخل قلعة تشيلسي...

قارن أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، موقف المدير الفني لنادي تشيلسي إنزو ماريسكا، بموقف محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد التصريحات الغامضة التي أدلى بها المدرب الإيطالي عقب فوز البلوز على إيفرتون.

يعتقد روني أن هذا الانفجار كان محسوباً ومدبراً، محذراً من أن ماريسكا قد يجد نفسه الآن بدون حماية إذا تراجعت نتائج البلوز.

  • ماريسكا يثير التكهنات

    عاد تشيلسي إلى طريق الانتصارات بفوزه 2-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج، وهي نتيجة أعادت البلوز إلى المركز الرابع في الجدول بعد سلسلة من النتائج الصعبة. سجل كول بالمر ومالو جوستو الهدفين اللذين ضمنوا النقاط للفريق، مما خفف بعض الضغط على ماريسكا بعد الهزائم الأخيرة أمام ليدز وأتالانتا والتعادل المحبط مع بورنموث. على أرض الملعب، كان الأداء متحكمًا ومهنيًا، مما أعطى دفعة في الوقت المناسب قبل جدول المباريات المزدحم خلال فترة الأعياد.

    ومع ذلك، سرعان ما تحول التركيز بعيدًا عن النتيجة بعد أن أثارت تعليقات ماريسكا بعد المباراة الدهشة. وصف مدرب تشيلسي الفترة التي سبقت مباراة إيفرتون بأنها "أسوأ 48 ساعة" مر بها منذ انضمامه إلى النادي في يونيو 2024، مشيرًا إلى أنه ولاعبوه لم يحظوا بالدعم خلال فترة صعبة. وعندما طُلب منه توضيح الأمر، رفض الإيطالي تحديد من يقصد، تاركًا تصريحاته مفتوحة للتفسير.

    أصر ماريسكا لاحقًا على أن تعليقاته لم تكن موجهة إلى المشجعين، وأعرب عن حبه لهم، لكن الغموض زاد من التكهنات بأن الإحباط كان موجهًا داخليًا. نظرًا لتاريخ تشيلسي الحديث من تغيير المدربين وتوقعات المالكين المتزايدة، أصبح هذا الانفجار العلني غير المعتاد على الفور موضوعًا رئيسيًا للنقاش، مما طغى على فوز الفريق اللندني الغربي في الدوري الذي كان في أمس الحاجة إليه.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    رسالة تحذير إلى مدرب تشيلسي

    قدم روني تقييماً صريحاً لتصريحات ماريسكا، مشيراً إلى أنها لم تكن عفوية وأنها تحمل رسالة واضحة. في الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا واين روني شو"، قال قائد منتخب إنجلترا السابق: "بالنسبة لي، كان الأمر مشابهاً جداً لحالة محمد صلاح الأسبوع الماضي، حيث كان الأمر متعمداً للغاية. إنه يعرف تماماً ما يقوله ومن يستهدفه، وسيعرف مجلس إدارة تشيلسي ومالكو النادي أن الأمر يستهدفهم".

    تنبع المقارنات مع صلاح من فكرة أن ماريسكا، مثل مهاجم ليفربول في الأسابيع الأخيرة، اختار أن يتخذ موقفاً هجومياً عبر وسائل الإعلام بدلاً من التزام الصمت. يرى روني أن هذه كانت خطوة استباقية، ربما مدفوعة بالتوتر الداخلي أو الخوف من تزايد الضغط وراء الكواليس، وليس رد فعل عاطفي عفوي.

    وتابع روني شرحه لما يعتقد أن نهج المدرب قد يأتي بنتائج عكسية، خاصة في بيئة لا ترحم مثل ستامفورد بريدج. وأضاف: "عليك أن تحترم مالكي نادي كرة القدم. هم من وظفوك وأحضروك، لذا فهذه طريقتهم وأعتقد أنه خالفها قليلاً، هذا شيء حدث بوضوح، سواء كان خلافاً أو أنه يشعر أن وظيفته تحت الضغط ولا يعتقد أن هذا يجب أن يحدث بسبب الفوز بكأسين وحصده للنقاط".

    وأضاف: "لا أشعر أنه سيتراجع. لديه شغف ودافع. سواء كان قد سمع أشياء، مثل أن النادي قد يريده أن يرحل، وكان استباقياً في المضي قدماً، فأنت لا تعرف لماذا فعل ذلك. إنه أمر غريب للغاية".

    كما حذر المهاجم السابق لمانشستر يونايتد من أن ماريسكا قد يواجه صعوبة في الحصول على الدعم إذا تراجعت نتائج تشيلسي مرة أخرى. "لا أعتقد أنه سيحصل على الحماية الآن بعد أن خرج وصرح بما صرح به. سيكون من الصعب جدًا على النادي أن يأتي ويحميه، وهو أمر مؤسف".

  • تشيلسي أمام الصعوبات

    جاءت تعليقات ماريسكا في لحظة حساسة من مسيرته مع تشيلسي، التي اتسمت بالنجاح الملموس وعدم الاستقرار الكامن. منذ تعيينه، حقق الإيطالي العديد من الإنجازات، بما في ذلك لقب أوروبي وكأس العالم للأندية، كما قاد البلوز للعودة إلى مراكز دوري أبطال أوروبا. وقد أكسبته هذه الإنجازات تقديراً كبيراً، لكنها لم تقضِ على التدقيق في الأداء والاتساق.

    كانت الحملة الحالية أكثر اضطرابًا، حيث كافح تشيلسي للحفاظ على زخمه في الدوري على الرغم من لمحات من إمكاناته الهجومية. ساهمت التعقيدات التكتيكية والتناوب المتكرر وإصابات اللاعبين الرئيسيين في نتائج متفاوتة، مما جعل الفريق عرضة للانتقادات خلال فترات التراجع القصيرة في الأداء. على هذه الخلفية، يبدو أن إحباط ماريسكا قد بلغ ذروته علنًا لأول مرة.

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    موقف تشيلسي

    يواجه تشيلسي الآن سلسلة من المباريات الصعبة قبل نهاية العام، بدءًا من ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية خارج أرضه أمام كارديف سيتي. تليها رحلات الدوري إلى نيوكاسل ومباريات على أرضه مع أستون فيلا وبورنموث في تتابع سريع، مما لا يترك مجالًا للخطأ حيث يسعى ماريسكا إلى استقرار النتائج وتهدئة الضجة الخارجية. من المرجح أن تؤثر الأداء خلال هذه الفترة على كيفية النظر إلى تعليقاته داخليًا.

    بالنسبة لماريسكا، سيكون التحدي هو ضمان بقاء علاقته مع قيادات النادي سليمة. في النهاية، ستحدد النتائج السرد. ستسمح الانتصارات المتتالية بتلاشي تصريحات ماريسكا في الخلفية، باعتبارها تنفيسًا عاطفيًا خلال فترة عصيبة. لكن المزيد من النكسات قد يضخم تحذير روني ويجعل مدرب تشيلسي معرضًا بشكل متزايد في واحدة من أكثر البيئات الإدارية قسوة في كرة القدم الإنجليزية.

