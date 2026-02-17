سارينا ويجمان واثقة من أن "عدم وجود مستجدات" بشأن مستقبلها مع منتخب إنجلترا لن "يشتت انتباه" اللاعبات مع تحول التركيز إلى تصفيات كأس العالم للسيدات 2027

في الأسبوع الماضي، وقع مدرب منتخب إنجلترا للرجال توماس توخيل على تمديد عقده مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث كان عقده السابق سينتهي في نهاية كأس العالم 2026. وسيتولى الألماني الآن مسؤولية تدريب منتخب الأسود الثلاثة حتى نهاية يورو 2028، على الرغم من أنه من المستحيل تقريبًا تقييم أدائه في الوقت الحالي، نظرًا لأنه لم يشارك بعد في أي بطولة كبرى.

في أول ظهور لها أمام وسائل الإعلام منذ الكشف عن هذا الخبر، لم يكن من المستغرب أن تُسأل ويجمان عن مستقبلها يوم الثلاثاء، عندما أعلنت عن تشكيلة منتخب إنجلترا الأولى لعام 2026. وقعت الهولندية عقدًا لمدة أربع سنوات عندما تولت المنصب في سبتمبر 2021، ومددته في بداية عام 2024 حتى عام 2027، على الرغم من ترددها في الإجابة عن أسئلة حول مستقبلها بعد كأس العالم للسيدات 2023.

الآن، حان الوقت مرة أخرى للحديث عما إذا كانت ويجمان ستخوض دورة أخرى مع منتخب إنجلترا الذي حققت معه نجاحًا مذهلاً، حيث فازت بلقبين أوروبيين ووصلت إلى نهائي كأس العالم.