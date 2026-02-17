Getty Images
سارينا ويجمان واثقة من أن "عدم وجود مستجدات" بشأن مستقبلها مع منتخب إنجلترا لن "يشتت انتباه" اللاعبات مع تحول التركيز إلى تصفيات كأس العالم للسيدات 2027
هل ستوقع سارينا ويجمان عقدًا آخر مع فريق Lionesses؟
في الأسبوع الماضي، وقع مدرب منتخب إنجلترا للرجال توماس توخيل على تمديد عقده مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث كان عقده السابق سينتهي في نهاية كأس العالم 2026. وسيتولى الألماني الآن مسؤولية تدريب منتخب الأسود الثلاثة حتى نهاية يورو 2028، على الرغم من أنه من المستحيل تقريبًا تقييم أدائه في الوقت الحالي، نظرًا لأنه لم يشارك بعد في أي بطولة كبرى.
في أول ظهور لها أمام وسائل الإعلام منذ الكشف عن هذا الخبر، لم يكن من المستغرب أن تُسأل ويجمان عن مستقبلها يوم الثلاثاء، عندما أعلنت عن تشكيلة منتخب إنجلترا الأولى لعام 2026. وقعت الهولندية عقدًا لمدة أربع سنوات عندما تولت المنصب في سبتمبر 2021، ومددته في بداية عام 2024 حتى عام 2027، على الرغم من ترددها في الإجابة عن أسئلة حول مستقبلها بعد كأس العالم للسيدات 2023.
الآن، حان الوقت مرة أخرى للحديث عما إذا كانت ويجمان ستخوض دورة أخرى مع منتخب إنجلترا الذي حققت معه نجاحًا مذهلاً، حيث فازت بلقبين أوروبيين ووصلت إلى نهائي كأس العالم.
"لا تشتيت للانتباه" - ويجمان ترد على التكهنات حول مستقبلها مع منتخب إنجلترا
عندما سُئلت عن أي مستجدات بشأن مستقبلها في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، قالت ويجمان: "لا، لا توجد أي مستجدات. كأس العالم ما زال بعيدًا. كما قلت من قبل، نحن في محادثات مستمرة وما زلنا سعداء جدًا من كلا الجانبين. نحن نركز الآن على التصفيات. نريد التأهل، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي [تأمين التأهل التلقائي] في يونيو. نحن نسعى لتحقيق ذلك، فلنحقق ذلك أولاً".
وعند الضغط عليها أكثر حول هذا الموضوع، سُئلت ويجمان عن كيفية تأكدها من أن أي تكهنات حول مستقبلها مع فريق Lionesses لن تشتت انتباه فريقها الذي يركز على التأهل للبطولة في البرازيل في أسرع وقت ممكن. أجابت: "حسنًا، لا يوجد أي تشتيت للانتباه على الإطلاق. الجميع يركزون حقًا على هذه التصفيات. نحن متحمسون جدًا لبدء البطولة. ومن الرائع أيضًا أن نلعب ضد أوكرانيا وأيسلندا [الشهر المقبل، في التصفيات الأولى]، وهما فريقان لم يلعب ضدهما هذا الجيل من قبل. أنا متحمسة لذلك، والفريق متحمس لذلك، ولم أسمع أي شخص في فريقي أو طاقم العمل يشغل باله [بموضوع مستقبلي]."
تبدأ حملة إنجلترا للتأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027
تبدأ مسيرة إنجلترا للتأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 في مطلع شهر مارس، حيث وقعت "الأسودات" في مجموعة صعبة للغاية إلى جانب إسبانيا، التي تغلبت عليها لإنجلترا في نهائي يورو 2025 وخسرت أمامها في نهائي كأس العالم للسيدات 2023. قليلون هم الذين يجادلون في أن إنجلترا وإسبانيا هما أفضل فريقين في القارة في الوقت الحالي، لذا فإن تنافسهما على مكان واحد للتأهل التلقائي سيكون مثيرًا للغاية.
أوكرانيا وأيسلندا هما الفريقان الآخران في المجموعة A3، وستواجههما إنجلترا بهذا الترتيب في الأسبوع الأول من مارس. ستسافر "الأسودات" إلى تركيا لمواجهة أوكرانيا في أنطاليا يوم 3 مارس، بينما ستستضيف نوتنغهام فورست سيتي جراوند مباراة إنجلترا ضد أيسلندا. لم تلعب إنجلترا ضد أوكرانيا منذ 2014، بينما لم تلتقي مع أيسلندا منذ 2009.
ماذا سيحدث إذا لم تتصدر إنجلترا مجموعتها في تصفيات كأس العالم؟
إذا فشلت الأسودات في تصدر مجموعتهن التأهيلية، فسيكون من الضروري اللجوء إلى مباريات فاصلة. وهذا يتطلب من بطلات أوروبا مواجهة فريق أقل تصنيفاً في مباراتين ذهاباً وإياباً في أكتوبر من هذا العام، قبل أن تواجهن مباراة فاصلة أخرى ذهاباً وإياباً في العطلة الدولية الأخيرة لعام 2026. لا يزال من الممكن دعم إنجلترا في هذا المسار، نظراً لخبرتها وقدراتها على الفوز باللقب، ولكن الأمر سيكون بالتأكيد أكثر تعقيداً.
