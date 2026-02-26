Goal.com
محمود خالد

رغم اعتذار لاعب النجمة .. حالة قانونية تجعل ساديو ماني يستحق الطرد لا الإنذار!

النصر لا يخسر مع ماني ولكن كاد أن يخسره..

"طرد مباشر أم إنذار" .. هكذا ساد الجدل حول موقف السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد لقطته مع عبد العزيز الحرابي، لاعب النجمة، خلال مواجهة الفريقين في دوري روشن السعودي.

بطل كأس أمم إفريقيا 2025، كان أحد المشاركين في مهرجان خماسية النصر، في مرمى النجمة، حيث وقّع على الهدف الرابع، في مباراة الجولة العاشرة "المؤجلة"، والتي كانت شاهدة على تألق مدافع برشلونة السابق، إينيجو مارتينيز، بعدما أحرز هدفين، فيما تمكن كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان من هز الشباك أيضًا.

ولكن، الجدل الذي أثاره ساديو ماني، تمثل في لقطة اشتباكه مع لاعب النجمة، والتي أثارت التساؤلات حول ما إذا كان قرار الحكم ماجد الشمراني، بالاكتفاء بإنذاره، صحيحًا أم لا.

  • ماذا فعل ساديو ماني؟

    وفي الدقيقة 26، كان ساديو ماني على موعد مع التحام بدني تجاه عبد العزيز الحربي، الذي سقط فوق أرض الميدان، إلا أنه عمل على تعطيل تحرك النجم السنغالي بجذب قميصه، حتى بعد الوقوع.

    هذا الأمر فجر غضب ساديو ماني الذي وضع يده على وجه الحرابي، قبل أن يقوم الأخير بالتألم بشكل مفاجئ، ليرد السنغالي بالتحدث إليه غاضبًا، قبل أن يبعده الحكم ويشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

    وأثار قرار الحكم ماجد الشمراني، جدلًا كبيرًا، خاصة وسط المطالبات بمنحه بطاقة حمراء للسلوك المشين، بداعي الاشتباك مع لاعب النجمة دون كرة.

  • هل كان قرار الشمراني صحيحًا؟

    من جانبه، اتفق الخبيران التحكيميان سمير عثمان ومحمد فودة، على صحة قرار الحكم ماجد الشمراني، بإنذار ساديو ماني وعدم وجوب طرده، إزاء تلك الواقعة.

    وقال عثمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن لقطات المباراة أظهرت ساديو ماني وهو يضع يده "فقط"، على وجه لاعب النجمة، ما يعد تهورًا يستحق بطاقة صفراء، للسلوك غير الرياضي.

    واتفق فودة على أن الحرابي "بالغ قليلًا" في رد الفعل على تصرف ماني، وكأنه أراد أن يُطرد السنغالي، مؤكدًا أن الوجه محمي ومحرم، ولكن ذلك في حالات الضرب، والتي لا ترقى إليها لقطة ساديو مع الخصم.

  • استخدام الأظافر

    وفي هذا السياق، أرجح الإعلامي صالح أبو نخاع، بأن ساديو ماني استخدم "أظافره" من أجل التسبب في جرح للاعب النجمة، أسفل ذقنه، ليرد سمير عثمان، بأن هذا الأمر وارد.

    ورغم اعتراض الإعلامي هاني الداود، على تلك الافتراضية، بداعي أن الحكم يجب أن يفحص أدوات اللاعبين، ومن بينهم الأظافر، قبل المباراة، ليعلق عثمان قائلًا إن الحكم من المحتمل أن يغفل عن فحص الأظافر ثم يقع الأمر في أرض الميدان.

    وتطرق أبو نخاع إلى نقطة أخرى، تمثلت في انتقاد ساديو ماني، كونه يكرر تلك الواقعة في عدة مناسبات، موجهًا رسالة إلى ماني باعتباره لاعبًا دوليًا كبيرًا وأخلاقه عالية، وللإدارة بضرورة النظر في هذا الشأن.

    وبدوره، أكد الإعلامي محمد الدهش، أن ساديو ماني كان يستحق الطرد الصريح، لتعمد إيذاء وجه اللاعب، فيما علّق هاني الداود ساخرًا، بأن مثل هذه التعليقات جاءت من صدارة النصر للدوري.

  • لاعب النجمة يعتذر لماني

    وبعيدًا عن قانونية الطرد أم الاكتفاء بالإنذار، فإن عبد العزيز الحرابي، لاعب النجمة، كشف عن كواليس جديدة، بعد واقعته مع ساديو ماني في أرض الملعب.

    وقال الحرابي، خلال تصريحات لفضائية "ثمانية"، إن ما حدث في الملعب بقي هناك، مضيفًا أنه قبّل رأس ساديو ماني واعتذر له، والسنغالي بدوره أعطاه قميصه بعد نهاية المباراة.

    وأغدق الحرابي المديح لساديو ماني، واصفًا إياه بأنه لاعب أسطورة وقدوة، كما أضاف أن السنغالي رد على اعتذاره بمنتهى الاحترام.

    ولا يزال ساديو ماني يطبق مقولة إن النصر لا يخسر في دوري روشن، بمشاركته، حيث كان خارج المباريات التي شهدت تعثر كتيبة جورج جيسوس، بين التعادل مع الاتفاق، والخسارة أمام الأهلي والقادسية والهلال، بسبب مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث توج باللقب مع منتخب السنغال.

    وعاد ساديو ماني، الذي أحرز 6 أهداف مع النصر، بالوصول إلى 23 جولة، مع صناعة 5 تمريرات حاسمة، فيما حقق النصر فوزه التاسع على التوالي، على حساب النجمة، الذي يحل في المركز الأخير.

  • Cristiano Ronaldo Sadio Mane Al-Nassr 2026Getty Images

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 58 نقطة من 23 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، ذهابًا وإيابًا.  

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

