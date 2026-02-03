زي ليفربول 2025-26: قمصان جديدة للعب في الملعب، خارج الملعب، الثالثة وحارس المرمى، تواريخ الإصدار، تسريبات القمصان والأسعار

أبرمليفربول شراكة جديدة مع شركة أديداس، اعتبارًا من موسم 2025-26. وقد مهد انتهاء العقد الأخير للنادي مع شركة نايكي الطريق لعودة "الثلاث خطوط" إلى أنفيلد بعد 13 عامًا.

الصفقة الجديدة، التي من المتوقع أن تدر أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بدأت رسميًا في 1 أغسطس 2025. هذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها أديداس الشريك الرسمي لليفربول في مجال الملابس الرياضية. كانت تعاوناتهما السابقة من 1985 إلى 1996 ثم مرة أخرى من 2006 إلى 2012، قبل الشراكات مع ووريور ونيو بالانس ونايكي.

اشتهرت ملابس أديداس من فترة ليفربول السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز بارتدائها من قبل أساطير النادي مثل ستيفن جيرارد وجيمي كاراغر وفرناندو توريس ولويس سواريز، من بين آخرين. خلال تلك الفترة، حصل النادي على لقب واحد، وهو كأس الدوري 2012.

إلى جانب شعار مختلف على كل قميص ليفربول لموسم 2025-26، أعادت Adidas إحياء بعض تصميمات ملابسها القديمة من الوقت الذي حلت فيه محل Reebok (المملوكة لـ Adidas) كشريك رسمي للنادي.

هنا، يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته عن أطقم ليفربول الجديدة، بما في ذلك أماكن الشراء والأسعار والتسريبات والمزيد.

