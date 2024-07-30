زيدان ويلتورد والشماخ .. حتى لو انتهت قصة بوردو الحزينة فالتاريخ لا ينسى الأساطير!

10 نجوم صنعوا مجد عملاق فرنسا الذي أغرقته الديون

واحدة من أسوأ اللقطات المؤلمة، كتبت نهاية نادي بوردو الفرنسي العريق مع عالمة كرة القدم الاحترافية، بعدما تسببت الأزمة المالية والديون في إرسال النادي إلى مصير مظلم.

وعانى بوردو المملوك لرجل الأعمال جيرارد لوبيز من مشاكل مالية طاحنة لعدة سنوات، وتم وضع النادي تحت الرقابة الإدارية عام 2021 كما تضاءلت أصوله على أرض الملعب.

وبعد 143 عامًا على تأسيسه وعشرات البطولات التي حققها في مختلف الألعاب، وأبرزها بالطبع الدوري الفرنسي 6 مرات، أنهى النادي الفرنسي العريق رخصته الاحترافية في كرة القدم، وقرر إغلاق مركز التدريب إلى الأبد، بعد تعرضه لأزمة مالية خانقة خلال الفترة الماضية.

وهبط بوردو للدرجة الثالثة بعد فشل المفاوضات مع مجموعة فينواي سبورتس المالكة لفريق ليفربول بشأن استحواذ محتمل، ونتيجة لهذا القرار تم إنهاء جميع عقود الرياضيين تلقائيًا.

وتستعرض النسخة العربية من "GOAL" أبرز اللاعبين التاريخيين الذين مروا على نادي بوردو وتركوا بصمات مؤثرة مع النادي الفرنسي العريق...