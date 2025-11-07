أشاد بملحمة الجزائر ضد ألمانيا ولا يحب هذا اللاعب .. زهران ممداني "كاتب التاريخ" الذي يعشق آرسنال

من المعروف عن رجال السياسة الجدية الهائلة وعدم الارتباط بشكل وثيق وعلني بمجالات الترفيه، إلا بعض الشخصيات الاستثنائية، ومنها بطلنا اليوم .. زهران ممداني.

صاحب الـ34 سنة دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبح هذا الأسبوع، أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك الأمريكية، ليكون أصغر شخص يقود المدينة منذ أكثر من نصف قرن.

وعلى الرغم من هذا الإنجاز المبهر الذي يضعه ضمن أهم القادة السياسيين الواعدين، إلا أن هناك بعض الأشياء المشتركة بين ممداني وبينك .. نعم أنت مشجع كرة القدم البسيط الذي يحب اللعبة ويتفاعل معها بكل جوارحه.

بغض النظر عن تفاصيل قيادته لهذا المنصب الهام، ما يخصنا هو علاقته بالساحرة المستديرة، وعشقه لنادي آرسنال الإنجليزي مرورًا بأيام أرسين فينجر، وصولًا بحقبة أوناي إيمري القصيرة، والعصر الحالي للإسباني ميكيل أرتيتا..