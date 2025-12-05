Mohamed Salah Arne SlotGetty Images
زميله الأسبق: لم نتوقع ما وصل إليه محمد صلاح.. وعلى آرني سلوت احترام تاريخه مع ليفربول!

تصريحات قوية من نجم الزمالك السابق حول قائد المنتخب المصري ومسيرته العالمية

عاد اسم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك السابق والحالي لنادي البنك الأهلي، ليتصدر المشهد الإعلامي خلال الساعات الماضية بعد ظهوره التلفزيوني على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، حيث تحدث اللاعب بصراحة وشفافية عن علاقته القديمة بمحمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، وزميله السابق في منتخب الشباب. 

تصريحات إبراهيم أثارت حالة من الاهتمام بين جماهير الكرة المصرية، خاصة أنها سلطت الضوء على كواليس الفترة التي جمعتهما معًا قبل أن ينطلق صلاح في رحلته الأوروبية الاستثنائية.

  • “لم نكن نتوقع ما وصل إليه محمد صلاح”

    محمد إبراهيم، الذي ظل لسنوات أحد أبرز المواهب في الكرة المصرية وأحد أشهر أبناء مدرسة الزمالك، كشف في تصريحاته أن الجيل الذي لعب مع محمد صلاح في منتخب الشباب كان يدرك أن النجم القادم من قرية نجريج يمتلك موهبة كبيرة وسرعة غير عادية، لكن أحدًا لم يتوقع أن يصل إلى المكانة الحالية كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ القارة الأفريقية وأحد أفضل نجوم الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

    وقال إبراهيم: “لم نكن نتوقع كلنا أن يصل محمد صلاح إلى ما وصل إليه!”

    وأضاف موضحًا: “كنا نتوقع له أن يذهب إلى مكان عالٍ وبعيد، لكن لم يتوقع أحد حدوث كل هذا".

    هذه الجملة تعكس الفارق الكبير بين التوقعات الطبيعية للاعب موهوب، وبين ما فعله صلاح الذي كسر كل الحواجز وغيّر مسار الكرة العربية والإفريقية. محمد إبراهيم لم يكن وحده من تفاجأ بتلك الطفرة، فحتى المدربين الذين عملوا مع صلاح في البدايات أكدوا مرارًا أن ما حققه اللاعب يفوق الخيال.

  • جيل رائع لمنتخب الشباب

    محمد إبراهيم وصلاح كانا جزءًا من أحد أبرز أجيال منتخبات الشباب في مصر، جيل ضم أسماء عديدة لامعة وشارك في بطولات قارية وعالمية، وقدم أداءً مبهرًا في كأس العالم للشباب.

    وخلال تلك الفترة، كان محمد إبراهيم واحدًا من نجوم المنتخب بلا منازع، لاعب مهاري، صاحب لمسة ساحرة، وأحد أبرز المواهب التي انتظر منها الجمهور المصري الكثير. وفي الوقت نفسه، كان محمد صلاح يشق طريقه بثبات، معتمدًا على سرعته غير العادية وانضباطه الكبير.

    إبراهيم أكد خلال اللقاء أن الجيل بأكمله كان يدرك أن صلاح مختلف، لكنه لم يكن متوقعًا أن يتحول إلى نجم عالمي في ليفربول، يحقق أرقامًا تاريخية ويكسر أرقامًا أسطورية، ويحصد جوائز فردية عالمية، ويصبح من أهم المؤثرين في كرة القدم العالمية.

    “أرني سلوت مطالب باحترام تاريخه”

    الأكثر إثارة في حديث محمد إبراهيم لم يكن فقط عن الماضي، بل عن الحاضر، وبالتحديد عن وضع صلاح الحالي في ليفربول تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

    إبراهيم وجّه رسالة مباشرة للمدرب الجديد مؤكدًا أن صلاح يمر بفترة طبيعية يمكن أن تحدث لأي لاعب كرة قدم، ومطالبًا إياه باحترام تاريخ اللاعب وإنجازاته.

    وقال صانع ألعاب الزمالك السابق بوضوح: “أرني سلوت مطالب باحترام تاريخ محمد صلاح، الذي يمر بفترة يمر بها أي لاعب كرة قدم".

    وأضاف: "يبدو أن سلوت يريد تحميل صلاح مسؤولية فشله مؤخرًا" في إشارة إلى النتائج الكارثية التي يحققها ليفربول في الأسابيع الأخيرة.

    بهذه الكلمات، دافع إبراهيم بقوة عن صلاح، مشيرًا إلى أن الانتقادات الموجهة إليه في الفترة الأخيرة غير منصفة، لا سيما أن اللاعب حمل الفريق لسنوات، وكان أبرز نجومه، وحقق معه ثلاثة ألقاب لافتا للنظر إلى أن أي لاعب كبير — مهما كان مستواه — يمكن أن يتراجع لفترة قصيرة قبل أن يستعيد بريقه.

  • من نجريج إلى العالمية

    حديث محمد إبراهيم أعاد فتح ملف المسيرة التاريخية التي قدمها محمد صلاح، والتي وصفها كثيرون بأنها “قصة لا تتكرر”.

    من ناشئ في المقاولون العرب، إلى تجربة قصيرة مع بازل السويسري، ثم رحلة شاقة مع تشيلسي وفيورنتينا وروما، قبل أن يتحول في ليفربول إلى أحد أعظم اللاعبين في القرن الواحد والعشرين.

    إبراهيم — الذي عاش معه مراحل التكوين — أكد أن سر نجاح صلاح لم يكن الموهبة فقط، بل الإصرار، والانضباط، والاحترافية الاستثنائية، وهي صفات ربما لم يكن ذلك الجيل يقدّر قيمتها بالشكل الكافي في بداياتهم.

    الجماهير المصرية، تفاعلوا بشكل كبير مع تصريحات محمد إبراهيم، واعتبروها تجسيدًا للروح الطيبة بين اللاعبين الذين مثّلوا منتخب مصر في مراحل عمرية مهمة.

    كما رأى البعض أن حديثه يحمل رسالة تقدير لصلاح في وقت يحتاج فيه اللاعب للدعم، خصوصًا مع التغيرات الفنية التي يشهدها ليفربول، ومع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها بسبب مكانته كلاعب سوبر ستار عالمي.

    تصريحات محمد إبراهيم لم تكن مجرد كلام عابر في لقاء تليفزيوني، بل كانت شهادة صادقة من لاعب زامَل محمد صلاح في بداياته، وعرفه عن قرب.

    هي كلمات تعكس مزيجًا من الإعجاب والواقعية، وتسلط الضوء على أهمية احترام لاعبين حققوا تاريخًا مذهلًا، حتى لو مرّوا بفترات تراجع مؤقتة.

    وفي النهاية، تبقى قصة محمد صلاح مثالًا خالدًا على أن النجاح الاستثنائي لا يأتي صدفة، وأن الطريق من منتخب الشباب إلى قمة الكرة العالمية يحتاج إلى الكثير من العمل، والإيمان، والانضباط — وهي قيم أكد محمد إبراهيم أن صلاح جسّدها بالشكل الأمثل.