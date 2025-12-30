Getty
"ليس لدي شك في ذلك".. أسطورة الأرجنتين يرد على مخاوف تواجد ميسي بكأس العالم 2026!
ميسي يتطلع إلى مزيد من المجد الدولي
توج ميسي مسيرته المذهلة بالمجد في قطر عندما فازت الأرجنتين بكأس العالم 2022. لكنه الآن يتطلع إلى احتمال اللعب في آخر بطولة دولية له، في عام 2026. يلعب الآن كرة القدم مع ناديه في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، ويواصل ميسي الفوز بالمباريات بقدراته المذهلة، ويصر زميله السابق في منتخب الأرجنتين زانيتي على أنه ليس لديه أدنى شك في أن نجم برشلونة السابق يمكنه قيادة بلاده للمجد مرة أخرى.
- Getty
زانيتي لديه إيمان كامل
قال زانيتي لمجلة FourFourTwo: "يجب أن يكون هذا قراره، لكنني أعتقد نعم. لم يتبق سوى بضعة أشهر، وأعتقد أنه يريد أيضاً تمثيل بلاده مرة أخرى. ليس لدي شك في حدوث ذلك".
كما رفض المخاوف من أن ميسي قد يكون كبيراً جداً في السن، مضيفاً: "أنا لا أتفق مع ذلك. ميسي قادر تماماً على الاستمرار كقائد. إنه ذكي، ويعرف أفضل من أي شخص آخر كيف يترجم ما يحتاجه الفريق، وهو محاط بلاعبين رائعين في المنتخب الوطني. أنا مقتنع بأنه معه، ستكون الأرجنتين منافساً رئيسياً مرة أخرى في كأس العالم المقبلة".
وتابع زانيتي، عندما سُئل عما إذا كان ميسي قد يقرر مواصلة اللعب لما بعد كأس العالم: "لا أعرف ما إذا كان يمكن رؤية ذلك على المدى القصير، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان ليتمتع ميسي بكرة القدم. الشيء الأكثر أهمية الآن هو أن يستمتع بما يفعله. ستكون كأس العالم بالتأكيد ساحة اختبار مهمة ليرى كيف يشعر، وبعد ذلك سيقرر، بهدوء، ما إذا كان سيستمر".
ميسي يستهدف البطولة
في حديثه لشبكة ESPN في وقت سابق من شهر ديسمبر، أبقى ميسي أوراقه قريبة من صدره (تحفظ في الإجابة) عندما سُئل عن اللعب في بطولة 2026. وقال: "آمل أن أكون هناك. لقد قلت من قبل إنني أحب أن أكون هناك. في أسوأ الأحوال، سأكون هناك أشاهدها مباشرة، لكنها ستكون مميزة. كأس العالم مميزة للجميع، لأي بلد - وخاصة بالنسبة لنا، لأننا نعيشها بطريقة مختلفة تماماً".
وأضاف: "الحقيقة هي أن لدينا لاعبين استثنائيين، وقد ظهر ذلك لسنوات - خاصة الرغبة والحماس منذ تولى [ليونيل] سكالوني المسؤولية. العقلية التي يمتلكها الجميع. إنها تشكيلة مليئة بالفائزين، ذوي عقليات قوية، ويريدون الفوز بالمزيد، وهذا معدٍ. ترى ذلك في التدريب، في المباريات. تراهم يتدربون ويعطون كل شيء".
وواصل: "نحن مجموعة مذهلة تنسجم بشكل جيد للغاية، لكن في مباريات التدريب أو بعض التمارين، إذا كان عليهم اللعب بقوة، فإنهم يلعبون بقوة. الجميع يبذل قصارى جهده، وهذه نقطة قوة هائلة لهذه المجموعة وهذا المنتخب الوطني. سكالوني وطاقمه بنوا كل هذا. الأجواء اليومية تأتي منهم".
وختم: "اللاعبون الجدد يواصلون الظهور؛ بصرف النظر عن الموجودين بالفعل، وجوه جديدة تستمر في القدوم. عندما تكون المجموعة هكذا، يكون من الأسهل على القادمين الجدد التأقلم. الأرجنتين بحاجة للاستفادة من هذه اللحظة. القدوم بعد الفوز بكأس العالم يمنحك الثقة والارتياح للتحضير للمسابقات بشكل مختلف".
- (C)Getty Images
ماذا بعد؟
سيبلغ ميسي 39 عاماً خلال كأس العالم 2026. يواجه فريقه إسبانيا في 27 مارس في "فيناليسيما"، قبل مواجهة الجزائر والنمسا والأردن في المجموعة العاشرة لكأس العالم. مباراتهم الأولى في الحدث الكبير تقع في 17 يونيو، قبل سبعة أيام من عيد ميلاد ميسي. هل يمكن أن تكون هناك هدية أفضل من رفع الكأس للمرة الثانية؟
إعلان