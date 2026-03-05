رئيس أتلتيكو مدريد يكشف عن موقفه بشأن انتقال خوليان ألفاريز وسط اهتمام أرسنال وبرشلونة

أصدر أتلتيكو تحذيرًا صارمًا لأرسنال وبرشلونة بشأن مستقبل المهاجم النجم ألفاريز. تشير التقارير إلى أن ميكيل أرتيتا حريص على إعادة لاعب مانشستر سيتي السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز خيارات الهجوم لدى الغانرز، بينما يُقال إن برشلونة ينظر إليه على أنه خليفة محتمل لروبرت ليفاندوفسكي على المدى الطويل.

ومع ذلك، يصر رئيس أتلتيكو سيريزو على أن اللاعب الدولي الأرجنتيني يظل جزءًا أساسيًا من المشروع طويل الأمد في العاصمة الإسبانية، مؤكدًا أن النادي لا ينوي قبول أي عروض بغض النظر عن الاهتمام المتزايد من الخارج.