(C)Getty images
ترجمه
رئيس أتلتيكو مدريد يكشف عن موقفه بشأن انتقال خوليان ألفاريز وسط اهتمام أرسنال وبرشلونة
أتلتيكو يمنع رحيل ألفاريز
أصدر أتلتيكو تحذيرًا صارمًا لأرسنال وبرشلونة بشأن مستقبل المهاجم النجم ألفاريز. تشير التقارير إلى أن ميكيل أرتيتا حريص على إعادة لاعب مانشستر سيتي السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز خيارات الهجوم لدى الغانرز، بينما يُقال إن برشلونة ينظر إليه على أنه خليفة محتمل لروبرت ليفاندوفسكي على المدى الطويل.
ومع ذلك، يصر رئيس أتلتيكو سيريزو على أن اللاعب الدولي الأرجنتيني يظل جزءًا أساسيًا من المشروع طويل الأمد في العاصمة الإسبانية، مؤكدًا أن النادي لا ينوي قبول أي عروض بغض النظر عن الاهتمام المتزايد من الخارج.
- (C)Getty Images
تحذير بعدم التدخل للغانرز
في حديثه للصحفيين في إسبانيا، أوضح سيريزو أن ألفاريز يعتبر لاعباً لا يمكن المساس به. وعندما سُئل عن إمكانية انتقاله، رد رئيس النادي بحزم لحماية استثمار النادي. "إنه لاعب في أتلتيكو مدريد ولديه عقد معنا. إنه ذو قيمة كبيرة لأنه معنا - وهو ليس للبيع"، أعلن الرئيس أمام وسائل الإعلام المجتمعة.
حقق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا موسمًا قويًا آخر في مدريد، حيث سجل 14 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، مما ساعد أتلتيكو على الوصول إلى نهائي كأس الملك ومرحلة الـ16 من دوري أبطال أوروبا. على الرغم من الجاذبية المالية لحرب مزايدة محتملة بين برشلونة وأرسنال، فإن موقف سيريزو يشير إلى أن المهاجم لن يغادر النادي، حيث يتطلع النادي إلى مواصلة التقدم الذي أحرزه هذا الموسم.
محادثات مجلس الإدارة في برشلونة
جاءت هذه التعليقات في الوقت الذي كان فيه أتلتيكو يستعد لمباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك ضد برشلونة في ملعب كامب نو. قبل المباراة، التي شهدت تأهل أتلتيكو إلى النهائي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين على الرغم من خسارته 3-0 في تلك الليلة، اجتمع مديرو الفريقين لتناول الغداء التقليدي حيث غالبًا ما تهيمن شائعات الانتقالات على المحادثات.
حضر ماتيو أليماني، مدير كرة القدم الاحترافية في أتلتيكو، الاجتماع وسارع إلى نفي الادعاءات بأن ألفاريز كان موضوع نقاش بين الناديين. وفي حديثه إلى محطة Movistar، قدم أليماني تحديثًا صريحًا عن الوضع، قائلاً: "لا شيء عن جوليان ألفاريز، لم يرد اسمه ولن يرد".
- AFP
مستقبل جريزمان لا يزال غير مؤكد
في حين أوضح النادي أنه لن يبيع ألفاريز، لا تزال الأسئلة تدور حول مستقبل شخصية أخرى مهمة في أتلتيكو مدريد، وهي أنطوان جريزمان. وقد ارتبط اسم اللاعب الفرنسي المخضرم بشدة باحتمال انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، مع تردد أنباء عن احتمال انتقاله إلى أورلاندو سيتي. وظل أليماني حذراً عندما سُئل عما إذا كان الفائز بكأس العالم 2018 قد يغادر النادي هذا الصيف.
وفي معرض تعليقه على الوضع الحالي لغريزمان قبل مباراة برشلونة، فضل أليماني التركيز على المساهمة الفورية للمهاجم. وقال: "لا يوجد شيء جديد، إنه في التشكيلة الأساسية، لنأمل أن يقدم مباراة رائعة ويمنحنا الكثير كما فعل في مباراة الذهاب". في الوقت الحالي، يبدو أن أتلتيكو يضع الاستقرار على رأس أولوياته بينما يقترب من نهاية الموسم الحاسمة.
إعلان