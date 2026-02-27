Getty Images Entertainment
رئيس الدوري الإسباني يؤكد رغبته في إحياء خطط إقامة مباريات في الولايات المتحدة
تزايد الضغوط والمخاوف بشأن نزاهة الرياضة
يرفض تيباس التراجع عن رؤيته للتوسع العالمي، حتى بعد إحباط محاولة بارزة لنقل مباراة إلى ميامي في أواخر العام الماضي. كانت الرابطة قد استهدفت في السابق مباراة بين برشلونة وفياريال تقام في ملعب هارد روك ستاديوم التابع لفريق ميامي دولفينز في 20 ديسمبر. لو تم تنفيذ هذه الخطة، لكانت قد شكلت سابقة تاريخية في كرة القدم الأوروبية الكبرى، ولكن تم إلغاء هذه الخطط في نهاية المطاف في أكتوبر بعد ضغوط متزايدة من المشجعين واللاعبين ومخاوف بشأن نزاهة المنافسة الرياضية. ورداً على الانتقادات التي تقول إن نقل مباراة على أرض الفريق إلى مكان يبعد آلاف الأميال يقوض نزاهة الدوري، استخف تيباس بالتأثير الذي قد يحدثه مثل هذا الإجراء على الموسم ككل.
تيباس يدافع عن عدالة المباريات الدولية
وأشار تيباس إلى أن حجم المشروع الدولي ضئيل مقارنة بالجدول الزمني المحلي الكامل، مما يشير إلى أن فوائد الظهور العالمي تفوق بكثير المخاوف اللوجستية والتنافسية التي أثارها التقليديون. ويدفع الرئيس من أجل أن تكون الدوري الإسباني رائدة في هذا المجال، بغض النظر عن الرفض الذي تلقاه من المشجعين المحليين ونقابات اللاعبين.
وقال تيباس للصحفيين أثناء حضوره قمة فاينانشال تايمز للأعمال الكروية: "سنحاول مرة أخرى. لست متأكدًا من الموعد. علينا طرح الموضوع في الوقت المناسب. لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى أي ضرر. نحن نتحدث عن مباراة واحدة من أصل 380 مباراة في الموسم".
محاكاة النماذج العالمية للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) والاتحاد الوطني لكرة السلة (NBA)
يسعى رئيس الدوري الإسباني إلى محاكاة النماذج الدولية الناجحة للعمالقة الرياضيين الأمريكيين مثل الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) والدوري الوطني لكرة السلة (NBA)، اللذين نجحا في تصدير مباريات الموسم العادي إلى أوروبا والمكسيك وأمريكا الجنوبية لتنمية علاماتهما التجارية والحصول على صفقات بث أكثر ربحية. يعتقد تيباس أن كرة القدم الأوروبية يجب أن تتبنى استراتيجية مماثلة لتظل قادرة على المنافسة في سوق الترفيه العالمي.
سلط تيباس الضوء على المفارقة المتمثلة في تقبل المشجعين الأوروبيين للرياضات الأمريكية في حين لا يزال مسؤولو كرة القدم مترددين في تصدير منتجهم الخاص. وجادل بأن التبادل الثقافي حاليًا من جانب واحد وأن كرة القدم الإسبانية تفوت فرصة هائلة لترسيخ قاعدة جماهيرها في الولايات المتحدة. من خلال نقل مباراة إلى الولايات المتحدة، يأمل تيباس في تأمين مستقبل الدوري من خلال جذب جمهور أصغر سنًا وضمان بقاء الأندية الإسبانية قوة مهيمنة في الوعي العالمي لعقود قادمة.
"نحتفل بعيد الهالوين، الذي لم نكن نحتفل به قبل 20 عامًا. لدينا مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL). لدينا مباريات الدوري الوطني لكرة السلة (NBA)"، أوضح تيباس. "لنرى ما إذا كانت الملاعب ستكون فارغة بعد 50 عامًا من الآن، وملاعب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية والدوري الوطني لكرة السلة ستكون ممتلئة. لأنهم لا يجلبون مباراة واحدة فقط، بل يجلبون العديد من المباريات. إنهم لا يأتون إلى أوروبا لقضاء عطلة، بل يأتون للحصول على مشجعين لتوقيع عقود تلفزيونية، ولجذب الأطفال لمسابقاتهم. بعبارة أخرى، لقد فتحنا الأبواب لأوروبا. بدلاً من ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي تفتح لنا الأبواب للذهاب، نغلقها هنا في أوروبا".
الدروس المستفادة من إخفاقات ميامي السابقة
كان الطريق إلى أمريكا محفوفًا بالعقبات القانونية والسياسية بالنسبة لرابطة الدوري الإسباني. على الرغم من حصولهم على موافقة مؤقتة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم العام الماضي، إلا أن المهمة تعثرت في النهاية بسبب احتجاجات اللاعبين والمروج، Relevent، الذي أشار إلى عدم توفر الوقت الكافي "لتنفيذ حدث بهذا الحجم بشكل سليم".
ويأتي ذلك في أعقاب محاولة فاشلة في عام 2019 لنقل مباراة إلى الخارج، والتي تم حظرها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بسبب سياسته التي تنص على أن مباريات الدوري يجب أن تُلعب داخل أراضي الاتحادات الأعضاء. على الرغم من هذه العقبات، لا يزال تيباس مصمماً ومستعداً لخوض المعركة التالية.
