ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد، يدخل المستشفى بانتظام ويستخدم كرسيًا متحركًا بسبب إصابات في الظهر

كشف فرديناند عن المدى المروع لمعاناته الجسدية منذ تقاعده من كرة القدم الاحترافية في عام 2015، بعد أن فاز ست مرات بدوري الدرجة الممتازة الإنجليزية وحصل على ميدالية الفائز بدوري أبطال أوروبا. في حين أن قائد منتخب إنجلترا السابق لا يزال شخصية بارزة في وسائل الإعلام، فقد كشف أن شخصيته العامة تخفي معاناة خاصة مع آلام الظهر الموهنة التي يمكن أن تهاجمه دون سابق إنذار. في حديثه إلى مجلة Men's Health UK، وصف فرديناند بالتفصيل شدة هذه النوبات، التي تجعله عاجزًا تمامًا عن الحركة ويعتمد على الرعاية الطبية العاجلة.

قال لـ Men's Health: "أعاني من آلام في الظهر منذ فترة طويلة. لدي إصابات تعرضت لها خلال مسيرتي المهنية... كنت أتناول أقراصًا وأخذ حقنًا لمدة ست سنوات حتى أتمكن من لعب المباريات. وقد أثر ذلك عليّ. أعاني من نوبات شديدة من آلام الظهر تجبرني على البقاء في المستشفى أو على كرسي متحرك لعدة أيام. إنه أمر جنوني، لكنه يأتي فجأة. منذ أن جئت إلى دبي، أزور أخصائي علاج طبيعي لأول مرة منذ تقاعدت. يقوم بالعديد من العلاجات اليدوية وغيرها، ويوجد في المبنى الذي يعمل فيه مدربي الشخصي، لذا يزوده بمعلومات عن تدريبي. هناك نهج شامل لما أفعله الآن، وآمل أن يساعدني ذلك. بدلاً من إصلاح ما هو مكسور، يمكنك في الواقع منع [الإصابات]."