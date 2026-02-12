لا يزال الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي يتحسس طريقه بعد فسخ عقده من جانب واحد مع نادي الهلال قبل أشهر قليلة، لكن مقصلة جماهير ناديه الجديد "أتلتيكو مينيرو" لم ترحمه.
رينان لودي بعد الهلال | زميله أنقذ الموقف لكن لم يرحمه من مقصلة الجماهير .. اللعب النظيف وخطأ فادح يورطانه في أتلتيكو مينيرو!
ما القصة؟
الظهير البرازيلي قام في سبتمبر 2025 بفسخ عقده مع نادي الهلال السعودي، بعدما تقرر قيده في القائمة الآسيوية فقط، واستبعاده من القائمة المحلية.
قرار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي باستبعاد لودي محليًا جاء نظرًا لارتباط الهلال بقائمة من عشرة أجانب فقط وسط قائمة تضم 25 لاعبًا بالمحليين، ما دفعه للتفريط في البعض.
لكن هذا القرار لم يعجب صاحب الـ27 عامًا، ليقرر مغادرة الرياض في منتصف سبتمبر 2025 تقريبًا، وإخطار النادي بفسخ عقده من جانب واحد فقط، مع اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم، لطلب كامل حقوقه المالية.
في المقابل، تقدم النادي السعودي بشكوى أمام الاتحاد الدولي متهمًا اللاعب بفسخ عقده دون مبرر قانوني، ولا تزال القضية منظورة حتى وقتنا هذا.
الانتقال إلى أتلتيكو مينيرو
استمر رينان لودي دون نادٍ لمدة ثلاثة أشهر بعد الرحيل عن الهلال، في ظل حذر الأندية من التعاقد معه خوفًا من عدم قانونية انتقاله لفريق جديد، بالتزامن مع نظر قضيته أمام فيفا.
لكن في الميركاتو الشتوي 2026، أتم الظهير البرازيلي انتقاله الرسمي لنادي أتلتيكو مينيرو في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى نهاية ديسمبر 2030.
بداية موفقة .. لكن دون لعب نظيف
استهل لودي مشواره مع فريقه الجديد في الدوري البرازيلي في 28 من يناير الماضي، حيث مواجهة بالميراس.
أمام بالميراس، نجح رينان في تقديم أوراق اعتماده أمام الجماهير سريعًا، حيث صنع هدف التعادل في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بعدما كان أتلتيكو مينيرو متأخرًا بهدف نظيف، بينما انتهت المباراة بالتعادل (2-2).
لكن شهدت مواجهة بالميراس إشهار الكارت الأصفر في وجه لودي بالدقيقة 7+90، وتكرر الأمر ذاته في المباراة التالية أمام براجانتينو، تحديدًا في الدقيقة 1+90، التي خسرها فريقه بهدف نظيف، حيث الكارت الأصفر الثاني على التوالي في أول جولتين في الدوري البرازيلي 2026.
بالنظر للعبه النظيف خلال مسيرته مع الهلال، فقد تحصل على تسعة كروت صفراء خلال 56 مباراة .. لذا يبدو أن رغبة رينان لودي في إثبات نفسه بعد أزمة الزعيم والحماس كبير في أشهر ما قبل كأس العالم 2026، تدفعه نحو اللعب العنيف بعض الشيء.
خطأ فادح في المباراة الثالثة
فيما كانت مشكلة رينان لودي مع جماهير أتلتيكو مينيرو اليوم الخميس، حيث مواجهة ريمو في الجولة الثالثة من الدوري البرازيلي.
نتيجة المباراة كانت تشير إلى التعادل (2-2)، مع الوصول للوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الثاني، حتى ارتكب رينان لودي خطأً فادحًا في الدقيقة 2+90 بارتداد خاطئ للكرة لحارس مرماه، قُطعت في الطريق من قبل باتريك دي باولا؛ لاعب ريمو، الذي أرسلها إلى زميله أليف مانجا، ليحرز الهدف الثالث.
لكن القدر كان رحيمًا بلودي، إذ تمكن فريقه من إدراك التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف زميله دودو، ليعيد المباراة لنقطة التعادل من جديد، وتنتهي بنتيجة (3-3).
لودي تحت مقصلة جماهير أتلتيكو مينيرو
خطأ لودي أمام ريمو الذي كان سيكلف أتلتيكو مينيرو خسارة ثانية على التوالي، وضعه أمام مقصلة جماهير فريقه، حيث أكدوا أنه لاعب لا يليق بتمثيلهم..
على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "رينان لودي اعتاد على تقديم الهدايا (ارتكاب الأخطاء الفادحة)"، فيما علق آخر: "لودي سيئ للغاية".
وعلق ثالث: "لم يخدعني لودي قط ولن يخدعني أبدًا. هو لاعب جيد، لا أكثر. ومسيرته المهنية خير دليل على ذلك".