من رفقة نيمار إلى محطة رونالدينيو "التاريخية" .. رينان لودي يختار وجهته الجديدة بعد فسخ عقد الهلال!

ورغم بدايته المتذبذبة مع الهلال، إلا أن رينان لودي أثبت جدارته بحجز مكان في التشكيل الأساسي تحت قيادة جورج جيسوس، فيما خاض الظهير البرازيلي 56 مباراة في مختلف البطولات، على مدار عام ونصف، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.
ظهير بخدمات هجومية، شارك في الألقاب الأربعة التي حققها الهلال مع جيسوس، بالفوز بدوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، في موسم 2023-2024، وتسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكبر رصيد من الانتصارات المتتالية "34 مباراة"، كما عاد ليفوز بالسوبر الثاني له في موسم 2024-2025.
وكان لودي عنصرًا أساسيًا في كتيبة سيموني إنزاجي، حيث شارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليشارك في إيقاف سلسلة انتصارات ريال مدريد "التاريخية"، بالتعادل معه في افتتاحية مشوار الفريقين، بنتيجة (1-1)، ومن ثم الفوز الدراماتيكي على مانشستر سيتي (4-3)، في دور الـ16، ثم الخروج من ربع النهائي، بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي.
ولكن، كان تعاقد الهلال مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، القادم من صفوف ميلان، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث اتجهت إدارة الهلال نحو الاعتماد على رينان لودي، بالمشاركة - فقط - في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقرر البرازيلي بعدها الرحيل بشكل مفاجئ.