"رينارد يكرر خطأ جيسوس في الهلال ولا تبدأوا حملة تدمير سالم الدوسري!" .. صفعة أستراليا للمنتخب السعودي قد تدفع سعود عبدالحميد للعودة إلى روشن

منتخب السعودية يزيد من أحزان جماهيره..

زمن المعجزات الكروية لم ينتهِ؛ لكن.. من أجل أن تتحقق هذه المعجزات على أرض الواقع، ولا تصبح مجرد "أوهام" عند البعض فقط، فأنها تحتاج إلى الكثير من العوامل المساعدة.

هذه العوامل لم تتوفر أبدًا في منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الذي دخل مباراته ضد أستراليا مساء اليوم الثلاثاء؛ وهو يحتاج إلى الفوز بفارق 5 أهداف كاملة، للتأهل "المباشر" إلى كأس العالم 2026.

لكن.. المنتخب السعودي فشل حتى في التعادل؛ ليسقط (1-2) أمام نظيره الأسترالي، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة "الأخيرة" من التصفيات.

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وتقدم الأخضر بهدف أول، سجله نجم الاتحاد عبدالرحمن العبود في الدقيقة 19؛ قبل أن يقلب الأستراليون النتيجة بثنائية متتالية، عن طريق كونور ميتكالف وميتشيل دوك في الدقيقتين 42 و48 - على التوالي -.

وبهذه النتيجة.. تجمد منتخب السعودية عند النقطة 13، في المركز الثالث بجدول ترتيب "المجموعة الثالثة" من التصفيات؛ ليضطر إلى خوض "الملحق الآسيوي"، المؤهل إلى المونديال.

أما منتخب أستراليا.. وصل إلى نقطته الـ19 في وصافة جدول ترتيب "المجموعة الثالثة"؛ ضامنًا بذلك التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بصحبة اليابان "المتصدرة".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد هزيمة السعودية أمام أستراليا، مساء اليوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026..