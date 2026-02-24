ريكسهام يوقع عقد تمديد مع الثنائي المتميز، بينما يقترب رايان رينولدز وروب ماك من تحقيق حلمهما باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

فيل باركنسون يشرف على هذه المهمة، بعد أن رفع فريق ريكسهام من الدوري الوطني إلى الدوري الممتاز، مع سعادته المفهومة لرؤية لاعبين أثبتوا جدارتهم يلتزمون بالنادي.

وقد قال باركنسون عن التفاوض على شروط جديدة مع لاعبين محترفين مخضرمين في الدوري الإنجليزي: "كلاهما شابان رائعان ولاعبان جيدان، وقد قدما مساهمات كبيرة لنا العام الماضي وهذا الموسم.

لقد كان أولي رائعًا بالنسبة لنا، حقًا، وقد تكيف جورج جيدًا مع مستوى الدوري الممتاز. كلاهما يجسد ما نريده في النادي - يلعبان بكل قلب والتزام في كل مباراة، ومن الرائع أن يكونا قد حصلا على عقود جديدة".