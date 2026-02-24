ريكسهام ينجو! ريد دراغونز يصد هجوم بورتسموث ويحافظ على مكانه في تصفيات الدوري

حصد وريكسهام أربع نقاط من آخر مباراتين له ضد بريستول سيتي وإيبسويتش تاون، وكانت الأخيرة انتصارًا ساحقًا بنتيجة 5-3، وكان يعلم أن فوزًا آخر يوم الثلاثاء سيُساعده في الحفاظ على مكانه في التصفيات.

حقق فريق فيل باركنسون بداية رائعة في الشوط الأول، حيث تقدم بهدفين من رأسيتين قبل نهاية الشوط. ارتقى سميث أعلى من الجميع ليحول تمريرة كالوم دويل برأسه إلى الشباك، قبل أن يلتقي كليوورث برأس جورج دوبسون ويضاعف النتيجة إلى 2-0.

بدا أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للريد دراغونز، لكن بورتسموث عاد إلى المباراة بهدف رائع، حيث قاد سوانسون هجمة من العمق وتبادل الكرة مع ريجان بول قبل أن تسدد الكرة المرتدة فوق أرثر أوكونكو وتسكن الشباك.

سيطر بورتسموث على معظم الشوط الثاني، لكنه عانى في صنع الفرص التي يحتاجها لتعديل النتيجة. حصل الضيوف على عدد كبير من الركلات الركنية، لكنهم لم يستغلوا الكرات الثابتة. بدلاً من ذلك، كان ريكسهام هو الذي هدد بإنهاء المباراة عندما انطلق أولي راثبون إلى الأمام، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سدد الكرة في القائم عندما كان على وشك التسجيل.

في النهاية، لم يكن ذلك مكلفًا لفريق ريكسهام، الذي حصل على فوز آخر عزز فرصه في الوصول إلى المباريات الفاصلة في نهاية الموسم.