Getty Images
ترجمه
ريكسهام ينجو! ريد دراغونز يصد هجوم بورتسموث ويحافظ على مكانه في تصفيات الدوري
- Getty Images Sport
ريكسهام يقاوم العودة ويزيد من آماله في التصفيات
حصد وريكسهام أربع نقاط من آخر مباراتين له ضد بريستول سيتي وإيبسويتش تاون، وكانت الأخيرة انتصارًا ساحقًا بنتيجة 5-3، وكان يعلم أن فوزًا آخر يوم الثلاثاء سيُساعده في الحفاظ على مكانه في التصفيات.
حقق فريق فيل باركنسون بداية رائعة في الشوط الأول، حيث تقدم بهدفين من رأسيتين قبل نهاية الشوط. ارتقى سميث أعلى من الجميع ليحول تمريرة كالوم دويل برأسه إلى الشباك، قبل أن يلتقي كليوورث برأس جورج دوبسون ويضاعف النتيجة إلى 2-0.
بدا أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للريد دراغونز، لكن بورتسموث عاد إلى المباراة بهدف رائع، حيث قاد سوانسون هجمة من العمق وتبادل الكرة مع ريجان بول قبل أن تسدد الكرة المرتدة فوق أرثر أوكونكو وتسكن الشباك.
سيطر بورتسموث على معظم الشوط الثاني، لكنه عانى في صنع الفرص التي يحتاجها لتعديل النتيجة. حصل الضيوف على عدد كبير من الركلات الركنية، لكنهم لم يستغلوا الكرات الثابتة. بدلاً من ذلك، كان ريكسهام هو الذي هدد بإنهاء المباراة عندما انطلق أولي راثبون إلى الأمام، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سدد الكرة في القائم عندما كان على وشك التسجيل.
في النهاية، لم يكن ذلك مكلفًا لفريق ريكسهام، الذي حصل على فوز آخر عزز فرصه في الوصول إلى المباريات الفاصلة في نهاية الموسم.
- Getty Images
أفضل لاعب
ربما كان سام سميث قد بدأ يشعر ببعض التوتر بسبب عدم تسجيله أي هدف في آخر ثلاث مباريات، لكن المهاجم بدد أي قلق محتمل بتسجيله الهدف الأول في المباراة. أظهر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا توقيتًا ممتازًا وقدرات رياضية عالية ليقف في الوقت المناسب ويسدد رأسية من عرضية قوية، وبدا قلقًا على مدافعي بورتسموث كلما اقترب من منطقة الجزاء.
الخاسر الكبير
صراع الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مثير للاهتمام للغاية، حيث يتنافس بورتسموث مع فرق مثل نورويتش سيتي وليستر سيتي وبلاكبيرن روفرز ووست بروميتش ألبيون لتجنب الهبوط مع أوكسفورد يونايتد وشيفيلد وينزداي، اللذين يبدو أنهما قد انتهى أمرهما بالفعل في قاع الترتيب.
حقيقة أن فريقه كان الأفضل في تلك الليلة ستكون بمثابة حبة دواء مريرة يصعب على جون موسينهو ابتلاعها. دخل الفريق الجنوبي المباراة بعد فوزين متتاليين وكان سيحصل على نقطة على الأقل من هذه المباراة في ليلة أخرى، ولكن بدلاً من ذلك، صمد فريق ريكسهام لتعزيز آفاقه.
- Getty Images Sport
تقييم المباراة (من 5): ⭐⭐⭐
إعلان