ريكسهام يحتفل بذكرى الاستحواذ على النادي بفوزه على إيبسويتش ليصل إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عامًا
عيد ميلاد سعيد لريكسهام
حقق نادي ريكسهام صعودًا سريعًا في الدوريات منذ أن تولى رينولدز وماك إدارة النادي في عام 2021، وهو الآن يحدث تأثيرًا كبيرًا في كأس الاتحاد الإنجليزي. وقد أحدث الفريق الويلزي ضجة في المسابقة بالفوز على فريق نوتنغهام فورست من الدوري الممتاز في الجولة الثالثة، بينما يعني الفوز على إيبسويتش أن فريق ريد دراغونز قد وصل إلى الجولة الخامسة لأول مرة منذ 29 عامًا. اعترف نجم ريكسهام أولي راثبون بأنها كانت ليلة أخرى لا تُنسى للنادي بعد الفوز. وقال لبرنامج Match of the Day Wales: "النادي في رحلة مذهلة ونريد فقط أن نستمر في إضافة المزيد إليها. إنها ليلة خاصة أخرى، ومن الجيد العودة إلى طريق الانتصارات على أرضنا".
ريكسهام متعطش للمزيد
باركنسون استمتع أيضًا بالفوز واعترف بأن فريقه يتطلع إلى المزيد. وقال لبي بي سي سبورت: "كل موسم في كرة القدم هو موسم خاص ويجب الاستمتاع به. كأس الاتحاد الإنجليزي جزء من ذلك، وكان من المهم أن ندعم فوزنا على نوتنغهام فورست بفوز آخر الليلة. أعتقد أن هذا أمر رائع لمالكي النادي، روب ورايان، فقد كان هذا هو الذكرى السنوية الخامسة لهم، والوصول إلى الدور الخامس أمر رائع بالنسبة لهم أيضًا. نحن نتطلع حقًا إلى قرعة يوم الاثنين عندما نكون في الفندق في بريستول. سنستمتع بذلك. ولكن كما فعلنا في المرة السابقة، سنضع كأس الاتحاد الإنجليزي جانبًا الآن ونركز على الدوري. دعونا لا نكون متبلدين بشأن ذلك، ولكن اسمعوا، لقد قضينا العديد من الليالي الرائعة هنا ونريد المزيد. نحن طموحون، ولماذا لا نكون كذلك؟"
مديح لباركنسون "المستخف به"
في حين أن الأضواء غالبًا ما تسلط على مالكي الفريق الشهيرين في ريكسهام أو اللاعبين، إلا أن باركنسون هو الذي نال الثناء بعد المباراة. قال روبي سافاج، لاعب وسط مانشستر يونايتد وويلز السابق، لشبكة TNT Sports: "ربما يكون أحد أكثر المدربين الذين يتم التقليل من شأنهم، لأن كلما صعد وريكسهام أو كان لديه فريق في الدوري الممتاز، يقلل الناس من شأنه ويقللون من شأن المدرب. لقد قام بعمل لا يصدق مع هذا النادي لكرة القدم، وهو يثبت للناس أنهم مخطئون في اعتقادهم أنه لا يمكنه الفوز على فرق الدوري الممتاز. لقد فعل ذلك مع برادفورد ضد تشيلسي [في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2015] وهو يفعل ذلك في الدوري. في كل موسم يصعدون: [يقول الناس] "لا يمكنه القيام بذلك على هذا المستوى" لكنه يثبت للجميع أنهم مخطئون. أعتقد أنه أحد أفضل المدربين في الوقت الحالي بسبب ما حققه".
كما أن باركنسون يقود الفريق حالياً إلى مراكز التصفيات المؤهلة للصعود في دوري الدرجة الثانية، مما يعني أن حلمهم بالوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال حياً.
ربطة عنق أنيقة لفريق ريكسهام؟
سيكتشف وريكسهام منافسه التالي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين عندما تجرى قرعة الدور الخامس. ويأمل فريق باركنسون في الوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة فقط في تاريخ النادي، وقد يأمل في مواجهة فريق كبير. وقد تأهل بالفعل تشيلسي، عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على هال سيتي مساء الجمعة، بينما يواجه كل من أرسنال ومانشستر سيتي منافسين من دوريات أدنى، ومن المتوقع أن يتأهلا.
