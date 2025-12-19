ricardo mathias al ahli GFX GOAL GFX
أحمد رفعت

ليفاندوفسكي الجديد .. ريكاردو ماتياس الجوهرة التي خطفها الأهلي بعد أن استهدفها مانشستر يونايتد والنصر!

الأهلي حسم صفقة هجومية جديد .. تعرف على معلومات لا تعرفها عنه

كشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق ناجح للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب ريكاردو ماتياس، في خطوة تعكس استمرار إستراتيجية الأندية السعودية في استقطاب المواهب الصاعدة قبل انفجارها عالميًا، وليس الاكتفاء فقط بالأسماء اللامعة.

وتحرك الأهلي من أجل تدعيم هجومه بالتعاقد مع ماتياس، في ظل الأخبار التي يتم تداولها، باقتراب رحيل النجم الإنجليزي إيفان توني، والذي اقترب من العودة إلى دوري روشن السعودي.

  • FBL-LIBERTADORES-NACIONALURU-INTERAFP

    راقبه مانشستر يونايتد.. ولكن الشرط الجزائي!

    في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وضع نادي مانشستر يونايتد على قائمة أولوياته المهاجم البرازيلي الصاعد ريكاردو ماتياس، الذي جذب أنظار الكشافين في أوروبا بفضل مستواه الفني المرتفع وأداءه اللافت مع فريق إنترناسيونال. 

    ماتياس، صاحب الـ19 عامًا، بات يُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرازيلية، وقد أثبت نفسه سريعًا في ظهوره الاحترافي منذ بداية الموسم.

    وبحسب تقرير لشبكة جلوبو البرازيلية، فقد أرسل مانشستر يونايتد بالفعل كشافيه لمتابعة ماتياس عن كثب خلال إحدى مباريات الدوري البرازيلي. التقى خلالها إنترناسيونال مع فريق فلومينينسي في مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل، وشارك ماتياس ضمن التشكيلة الأساسية، ما منح الكشافين فرصة لرصد تحركاته وقدراته من قرب وسط أجواء تنافسية حقيقية. 

    الأداء الذي قدمه في تلك المباراة عزز انطباعات الأندية الأوروبية عن موهبته، خاصة في كيفية استفادته من المساحات داخل منطقة الجزاء وقدرته على افتكاك الكرة والتهديف.

    لكن الصفقة لم تكتمل في ذلك الوقت، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى شرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب، والذي يصل إلى 65 مليون يورو. 

    في تلك الأثناء، لم يقتصر الاهتمام بماتياس على مانشستر يونايتد فقط. فقد لفت المهاجم الشاب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الأخرى، التي تراقب تطوره عن كثب وترى فيه مشروعًا مثيرًا للمستقبل. 

    من بين هذه الأندية آيندهوفن الهولندي ولاتسيو الإيطالي وبورتو البرتغالي وأندرلخت البلجيكي، جميعها أبدت اهتمامها بلاعب إنترناسيونال في فترات مختلفة من الموسم. 

    ومع ذلك، لم يتحرك أي من هذه الأندية بشكل جدي لإطلاق مفاوضات رسمية أو تقديم عرض جاد يوازي تطلعات النادي البرازيلي أو رغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة أوروبية.

    • إعلان
  • FBL-SOUTHAM-U20-BRA-CHIAFP

    النصر والهلال حاولا ضمه

    أفادت عدة تقارير إعلامية برازيلية، في أغسطس الماضي، بأن نادي النصر قدّم عرضًا رسميًا إلى نادي إنترناسيونال البرازيلي من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب ريكاردو ماتياس، الذي يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم البرازيلية، ويتميز بإمكاناته الفنية والبدنية العالية. 

    ويرتبط اللاعب بعقد طويل مع ناديه يمتد حتى ديسمبر 2028، ما يجعل أي تحرك لانتقاله يحتاج إلى توافق كامل بين الناديين ولاعبه نفسه.

    ورغم عدم الإعلان عن القيمة المالية للعرض النصراوي، إلا أن الشرط الجزائي المدرج في عقد ماتياس، والبالغ 65 مليون يورو، كان أحد العقبات الكبيرة أمام إتمام الصفقة. 

    وتم ربط اسم ريكاردو ماتياس أيضًا بنادي الهلال في شهر سبتمبر الماضي، في ظل رغبة الزعيم الأزرق في تعزيز خط هجومه بلاعب شاب موهوب يمتلك إمكانيات تهديفية قوية. 

    ورغم الاهتمام الواضح من الهلال، فإن المفاوضات لم تتقدم على أرض الواقع، وبقيت مجرد شائعات ومتابعات أولية، دون أن يتم تسجيل أي تحرك رسمي يفضي إلى اتفاق مع اللاعب أو ناديه.

  • "ليفاندوفسكي الجديد"

    أثارت مواصفات ريكاردو اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، وخصوصًا نادي مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى النصر، الذي أبدى متابعة دقيقة له خلال فترة الانتقالات الماضية. 

    وأشار تقرير سابق نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إلى أن أسلوب لعب ماتياس جعله محط مقارنة مبكرة بالمهاجم العالمي روبرت ليفاندوفسكي، نظرًا لقوة حضوره داخل منطقة الجزاء وقدرته على قيادة الهجوم بأسلوب مشابه.

    ويتميز ماثياس، البالغ طوله نحو 1.91 مترًا، بمجموعة من الصفات النادرة التي تجعل منه مهاجمًا فريدًا في جيله، منها: القوة البدنية التي تمكنه من مواجهة المدافعين والتمركز بشكل مثالي داخل الصندوق، والسرعة والرشاقة التي تمنحه القدرة على التحرك بسرعة في المساحات الضيقة والانطلاق في الهجمات المرتدة، والحضور داخل منطقة الجزاء والقدرة على استغلال الفرص وتهديد المرمى بشكل مستمر.

    هذه الصفات جعلت الصحيفة تُشبهه بليفاندوفسكي، لأنه قادر على صناعة الفارق مع أي فريق يلعب له، وهو ما جعل الأهلي يتحرك لحسم التعاقد معه.

    ومما يلفت الانتباه، أن ماتياس يمتلك مزيجًا متوازنًا بين البنية البدنية القوية والمهارات التقنية، ما يمنحه إمكانيات تطوير متعددة، سواء كهداف صريح داخل الصندوق، أو كمهاجم قادر على المشاركة في بناء الهجمات وتوزيع الكرة على زملائه، وهو ما يجعله مشروع نجم كامل في عالم كرة القدم الاحترافية.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Internacional v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    كيف سيستفيد الأهلي من ريكاردو ماتياس؟

    وجود لاعب مثل ماتياس يسمح للأهلي بتغيير أسلوب اللعب حسب المنافسين، ويمكن الاعتماد عليه كمهاجم صريح في المواجهات التي تتطلب بناء على الكرات الطويلة والتحولات السريعة، أو كهدف للتسديدات العرضية وتمريرات العمق، ما يفتح خيارات جديدة أمام الجهاز الفني في تنظيم الهجوم.

    إيفان توني قدم موسمًا قويًا مع الأهلي قبل رحيله، حيث سجل أرقامًا تهديفية مميزة وساهم بشكل كبير في نتائج الفريق، حتى تصدره قائمة الهدافين في الدوري السعودي وحقق مستويات عالية من الاستقرار في الأداء.

    في المقابل، ماتياس لا يمتلك بعد خبرة احترافية واسعة على مستوى البطولات الكبيرة، لكنه يمتلك الإمكانات البدنية والفنية التي تؤهله للتطور سريعًا.

    بينما يُعرف توني بقدرته على التسجيل المتوازن وعدم الاعتماد فقط على وجوده داخل الصندوق (بما يشمل الربط بين الخطوط والمشاركة في بناء اللعب)، فإن ماتياس يصنّف غالبًا كمهاجم "صندوقي" أكثر تركيزًا على إنهاء الهجمات داخل المنطقة.

    وهذا لا يعني أنه بديل مباشر بأسلوب لعب مطابق، بل هو بديل يمكنه أن يقدم قيمة مختلفة تكمل هجوم الأهلي بدلًا من تكرار أسلوب واحد.

    إذا منح الأهلي الوقت والدعم الفني الكافيين، يمكن لريكاردو ماتياس أن يتطور ليصبح مهاجمًا رئيسيًا يعتمد عليه الفريق في الموسم المقبل، خصوصًا مع التركيز على تدريبات القوة البدنية والتكتيكية التي تغلق الفجوة بينه وبين مهاجمين كبار.

الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
دوري أبطال آسيا النخبة
الشرطة crest
الشرطة
الشرطة
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
0