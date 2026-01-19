من قلب ريد بول .. كلوب يرد بشكل نهائي على شائعات ريال مدريد

أعلن كلوب بشكل قاطع أنه لن يترشح للمنصب الإداري الشاغر في ريال مدريد، مؤكداً أن أيامه في منصب المدرب قد ولت إلى غير رجعة. كان المدرب البالغ من العمر 58 عاماً موضوع تكهنات مكثفة بعد قرار النادي الإسباني العملاق بالاستغناء عن تشابي ألونسو قبل أسبوع، حيث اعتبر الكثيرون أن الألماني هو المرشح المثالي لقيادة سفينة سانتياجو برنابيو.

ومع ذلك، سارع كلوب، الذي يحتفل حاليًا بمرور عام على انضمامه إلى ريد بول، إلى رفض فكرة أن جاذبية ريال مدريد قد تغريه بالعودة إلى التدريب اليومي. وفي حديثه من مقر ريد بول، تناول المدرب السابق لليفربول الشائعات بصراحة، قائلاً إن رحيل ألونسو "لا علاقة له بي ولم يثر أي شيء في داخلي".

على الرغم من أنه أصغر من أقرانه مثل كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو، يبدو أن كلوب قد وجد إيقاعًا جديدًا بعيدًا عن خط التماس: "أعلم أنني أستطيع تدريب فريق كرة قدم، لكن هذا لا يعني أنني يجب أن أفعل ذلك حتى آخر يوم في حياتي".

وأوضح. "أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا. أعطاني ريد بول فرصة لإيجاد دور قمنا بتحديده معًا، خطوة بخطوة. أنا في مرحلة من حياتي أشعر فيها بسلام تام مع مكاني. لا أريد أن أكون في مكان آخر".