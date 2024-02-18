ريدوندو .. نجل أسطورة ريال مدريد وحلم ميامي لمساعدة ميسي!

خليفة بوسكيتس الشاب الذي فشل إنتر ميامي فى خطفه!

فشلت صفقة انضمام فيديريكو ريدوندو، اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، ونجل أحد أساطير ريال مدريد، إلى فريق إنتر ميامى في اللحظات الأخيرة.

ويقال أنه خليفة سيرجيو بوسكيتس، نجم خط الوسط الذي يتميز بطول القامة والذكاء والمرونة في التعامل مع الكرة ولكنه أصغر منه بـ 15 عامًا.

وكان إنتر ميامى يقترب بشدة من التعاقد مع ريدوندو، ليجاور بوسكيتس وليونيل ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا، فى خطوة كبيرة بمسيرة النجم الأرجنتيني الذي جذب اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في الماضي.

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ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي من هو فيديريكو ريدوندو ولماذا كان يريد إنتر ميامي ضمه؟ على النحو التالى:-