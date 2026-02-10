Getty Images Entertainment
ريتشارد كيز يكسر صمته بينما يستعد هو وأندي جراي لمغادرة قناة beIN Sports بعد 13 عامًا
تغييرات كبيرة في المجال التقني لشبكة beIN
تستعد شبكة beIN Sports التي تتخذ من الدوحة مقراً لها لانتقال مهم، حيث يستعد مذيعا الدوري الإنجليزي الممتاز الرئيسيان، كيز وغراي، لترك مناصبهم في نهاية موسم 2025-26. سيغادر الثنائي، الذي كانا رمزًا لتغطية الشبكة لكرة القدم الإنجليزية منذ عام 2013، الشبكة رسميًا في مايو بعد انتهاء الموسم المحلي الحالي. وهذا يمثل نهاية فصل دام 13 عامًا شهد تحول الثنائي المخضرم شبكة beIN إلى قوة بث عالمية.
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم التوصل إلى قرار رحيل كيز (68 عامًا) وغراي (70 عامًا) من خلال اتفاق متبادل مع المذيع. ومن المتوقع أن يغادرا في ظروف ممتازة، بعد أن عملا كوجهين لتغطية الشبكة الرائدة من خلال عدة تمديدات للعقد والعديد من البطولات الدولية الكبرى. يشير هذا التغيير إلى تحول كبير في شبكة اعتمدت على خبرة الثنائي لتقديم برامجها الكروية الأكثر مشاهدة.
"لن أتقاعد" – كيز يوضح مستقبله
على الرغم من التكهنات التي لا مفر منها التي تلاحق مذيعًا في مثل سنه، سارع كيز إلى نفي أي حديث عن حياة هادئة بعيدًا عن الكاميرات. وكتب في مدونته: "لم يكن هناك أي خلاف بيني وبين beINSPORTS. لقد أحببت كل دقيقة قضيتها في قطر، البلد الذي يعني لي العالم بأسره. أكن له محبة عميقة، لكن حان الوقت بالنسبة لي للمضي قدمًا. أنا لا أتقاعد، بل أغير مساري فحسب. هناك الكثير مما ينتظرني في المستقبل".
إعادة بناء الإرث بعد فضيحة سكاي سبورتس
لفهم أهمية هذه الخطوة، لا بد من العودة إلى الأحداث المهمة التي وقعت في عام 2011. كان كيز وغراي ملكي تغطية الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة سكاي سبورتس قبل أن تؤدي فضيحة جنسية رفيعة المستوى إلى رحيلهما المرير عن القناة البريطانية. بعد فترة قصيرة من العزلة، منحتهم قناة beIN Sports فرصة جديدة في عام 2013، حيث انتقلوا إلى قطر لقيادة البرامج الرياضية الطموحة للشبكة.
في السنوات الـ 13 التي تلت ذلك، نجحا في إعادة بناء علامتهما التجارية وأصبحا المصدر الرئيسي للتحليل لملايين المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ظلت الكيمياء بينهما، التي صقلتها سنوات العمل في استوديو Sky، حجر الزاوية في جاذبيتهما للجمهور الدولي. لم يقتصر الأمر على نجاتهم من الانتقال إلى منطقة جديدة، بل ازدهروا، حيث قدموا تغطية لكرة القدم العالمية وحافظوا على مكانتهم كأحد الأصوات الأكثر شهرة، وإن كانت مثيرة للجدل، في عالم كرة القدم.
التغييرات في بث مباريات كرة القدم
ومن المثير للاهتمام أن توقيت رحيلهما يعني أن الثنائي سيغيب عن تغطية قناة beIN لكأس العالم 2026 هذا الصيف. في الوقت الذي تتجه فيه الشبكة نحو "اتجاهات جديدة"، بما في ذلك التركيز بشكل أكبر على تكامل وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الذي يقوده المشجعون، فإن رحيل اثنين من المذيعين التقليديين من المدرسة القديمة يشير إلى تغيير في استراتيجية المذيع. تتغير مشهد وسائل الإعلام الكروية بسرعة، وحتى الأعمدة الراسخة مثل جراي وكيز ليست في مأمن من تطور طريقة استهلاك المشجعين لهذه الرياضة.
بالنسبة لكيز، فإن العودة إلى المملكة المتحدة تطرح سؤالًا مثيرًا للاهتمام: أين يمكن لرجل يبلغ من العمر 68 عامًا وله تاريخ طويل أن يجد مكانه في المشهد الإعلامي البريطاني الحديث؟ مع صعود المنصات الرقمية والبودكاست المستقل، هناك الآن أكثر من أي وقت مضى منافذ تتيح للأصوات المخضرمة إيجاد جمهور خارج التلفزيون التقليدي. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيعود إلى البث التلفزيوني التقليدي أم سيتبنى المسار الرقمي. ما هو مؤكد هو أنه بعد 13 عامًا في الصحراء، تعود أخيرًا إحدى أكثر الشراكات استمرارية في كرة القدم إلى موطنها.
