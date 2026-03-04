ريان رينولدز وروب ماك، المالكان المشاركان لنادي ريكسهام، يحصلان على وظيفة مفاجئة في قناة سكاي سبورتس

في خطوة غير مسبوقة في مجال البث التلفزيوني لكرة القدم البريطانية، أكدت قناة Sky Sports أن مالكي نادي Wrexham، رينولدز وماكيلهيني، سيقودان بثًا ثانويًا مخصصًا لمباراة النادي في بطولة EFL Championship ضد Swansea City. سيُذاع البرنامج الذي يحمل عنوان "Live from Wrexham with Rob & Ryan" يوم الجمعة 13 مارس، ابتداءً من الساعة 7 مساءً. في حين أن التغطية القياسية للمباراة ستظل متاحة، فإن هذا البث البديل يتيح للجماهير الاستماع إلى آراء ورؤى المالكين بصراحة في الوقت الفعلي مع تطور الأحداث على أرض الملعب.

تم تصميم البرنامج ليكون أكثر من مجرد تعليق بسيط؛ فهو مصمم ليكون تجربة غامرة يقدمها المذيع المخضرم ديفيد بروتون. بالإضافة إلى حوار الثنائي، سيضم البث مجموعة متنوعة من الضيوف البارزين، يمزجون بين سحر هوليوود وقوة كرة القدم الإنجليزية من الدرجة الثانية. تسلط هذه الشراكة الضوء على الجاذبية التجارية المستمرة لفريق ريكسهام، الذي ارتفعت شعبيته العالمية بشكل كبير منذ الاستحواذ عليه في عام 2021، مدفوعًا إلى حد كبير بنجاح سلسلة الأفلام الوثائقيةWelcome to Wrexham.