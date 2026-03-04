Getty Images Sport
ريان رينولدز وروب ماك، المالكان المشاركان لنادي ريكسهام، يحصلان على وظيفة مفاجئة في قناة سكاي سبورتس
بث ثوري ليوم المباراة من مضمار السباق
في خطوة غير مسبوقة في مجال البث التلفزيوني لكرة القدم البريطانية، أكدت قناة Sky Sports أن مالكي نادي Wrexham، رينولدز وماكيلهيني، سيقودان بثًا ثانويًا مخصصًا لمباراة النادي في بطولة EFL Championship ضد Swansea City. سيُذاع البرنامج الذي يحمل عنوان "Live from Wrexham with Rob & Ryan" يوم الجمعة 13 مارس، ابتداءً من الساعة 7 مساءً. في حين أن التغطية القياسية للمباراة ستظل متاحة، فإن هذا البث البديل يتيح للجماهير الاستماع إلى آراء ورؤى المالكين بصراحة في الوقت الفعلي مع تطور الأحداث على أرض الملعب.
تم تصميم البرنامج ليكون أكثر من مجرد تعليق بسيط؛ فهو مصمم ليكون تجربة غامرة يقدمها المذيع المخضرم ديفيد بروتون. بالإضافة إلى حوار الثنائي، سيضم البث مجموعة متنوعة من الضيوف البارزين، يمزجون بين سحر هوليوود وقوة كرة القدم الإنجليزية من الدرجة الثانية. تسلط هذه الشراكة الضوء على الجاذبية التجارية المستمرة لفريق ريكسهام، الذي ارتفعت شعبيته العالمية بشكل كبير منذ الاستحواذ عليه في عام 2021، مدفوعًا إلى حد كبير بنجاح سلسلة الأفلام الوثائقيةWelcome to Wrexham.
مخاوف بشأن "زر الصوت" والمعرفة الرياضية
على الرغم من نجاحهما في إعادة إحياء النادي، الذي دفعهما من الدرجة الخامسة إلى الدوري الممتاز، لا يزال رينولدز وماكيلهيني متواضعين بشكل مميز بشأن قدرتهما الفنية على التعليق على المباريات الحية. في بيان مشترك، أقر رينولدز وماكيلهيني بأنهما يشرعان في رحلة مجهولة، تشبه استحواذهما الأول على النادي قبل خمس سنوات. وقد مازحا بشأن قلة خبرتهما في التعليق، مشيرين إلى أنهما لا يزالان جديدين نسبيًا على قواعد اللعبة المعقدة. وقال الاثنان: "كما هو الحال مع قرارنا بالاستحواذ على وريكسهام قبل خمس سنوات، فإننا لا نملك أي فكرة عن كيفية سير الأمور، لكننا سنبذل قصارى جهدنا". "لم يسبق لأي منا التعليق على أي حدث رياضي من أي نوع، ناهيك عن رياضة تعلمنا قواعدها منذ خمس سنوات فقط. في كل الأحوال، سيكون يومًا آخر لا يمكن التنبؤ به في ملعب ريسكورس، ونحن متشوقون له. نحن ممتنون لشركائنا في EFL و Sky Sports، ونأمل أن تكون الأخيرة جاهزة باستخدام زر الصوت".
سكاي سبورتس تتبنى "تأثير ريكسهام"
بالنسبة إلى Sky Sports، يمثل قرار دمج المالكين مباشرة في تغطية يوم المباراة تحولاً نحو صحافة رياضية أكثر تركيزاً على الشخصية والترفيه. أكد بروتون، الذي سيقود البث، أن شغف الثنائي الحقيقي بالدوري الإنجليزي هو ما يجعل هذا التعاون ممكناً. قال بروتون: "لقد قام روب ورايان بعمل رائع في Wrexham، وهما يفهمان حقًا ما الذي يجعل كرة القدم ودوري EFL مميزين للغاية. نتطلع إلى الترحيب بهما في تغطيتنا، لتقديم تجربة فريدة ومسلية للجماهير وتقديم شيء لم نره من قبل".
من خلال الاستفادة من التناغم الكوميدي بين رينولدز وماكيلهيني، تستهدف EFL جمهورًا دوليًا أوسع نطاقًا ربما كان غير مهتم سابقًا ببطولة كرة القدم. وهذا يؤكد على عصر جديد لم يعد فيه مالكو الأندية مجرد شخصيات في غرفة الاجتماعات، بل أصبحوا مشاركين نشطين في الهوية الإعلامية للنادي.
اختبار حاسم في تهمة الترويج
بينما تهيمن تعليقات المعلقين على عناوين الصحف، يواصل فريق فيل باركنسون مواجهة تحديات كبيرة على أرض الملعب. حقق وريكسهام إنجازًا تاريخيًا بتحقيقه ثلاثة صعودات متتالية، وهو الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، ويواصل الآن سعيه نحو تحقيق الصعود الرابع. يحتل فريق "التنين" حاليًا المركز السادس في الدوري، ويحتل مكانًا ثابتًا في مراكز التصفيات، لكن زيارة فريق سوانسي سيتي الويلزي تشكل تحديًا كبيرًا لفرصه في الصعود إلى الدوري الممتاز.
سوف يجلب سوانسي الفخر المحلي إلى المعركة التكتيكية. كان أداء ريكسهام مؤخرًا قويًا، لكنه يدخل الآن سلسلة من المباريات الصعبة حيث سيكون عمق التشكيلة وعودة المصابين أمرًا حيويًا. وبعيدًا عن هذه المباراة الفردية، يراقب النادي عن كثب سباق الصعود مع اقتراب نهاية الموسم. الفوز على سوانسي لن يوفر فقط مادة رائعة لمالكي هوليوود أمام الميكروفونات، بل سيعزز أيضاً مكانة ريكسهام كمرشح حقيقي للوصول إلى الدوري الممتاز.
