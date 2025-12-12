Xabi Alonso & Kylian Mbappegetty
محمد سعيد

"فريق كامل" غائب ومبابي يثير الشكوك .. ريال مدريد في مأزق صعب قبل موقعة ديبورتيفو ألافيس!

مصائب تشابي ألونسو تتضاعف بافتقاد 11 لاعبًا بين مصابٍ وموقوف!

شهدت تدريبات ريال مدريد صباح الجمعة في مدينة فالديبيباس، مستجدات جديدة على صعيد الإصابات والغيابات التي يعاني منها الفريق قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، يوم الأحد المقبل على ملعب "ميندزوروتزا" ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

ورغم استمرار الأزمة الحادة في نقص اللاعبين بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الفريق هذا الموسم، إلا أن هناك بعض الأخبار المتباينة التي حملتها الحصة التدريبية الأخيرة.

وبحسب آخر المستجدات، فإن ريال مدريد يدخل مواجهة ديبورتيفو ألافيس وهو يعاني من غياب فريق كامل مكون من 11 لاعبًا، وهم: داني كارباخال، ترنت ألكساندر-أرنولد، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، كاريراس، فران جارسيا، كامافينجا، إندريك، إضافة إلى الشكوك الكبيرة حول كيليان مبابي، كما أن فالفيردي يعاني من إجهاد عضلي قد يؤثر على مشاركته.

  • عودة هاوسن وغياب روديجر

    وفقًا لتقرير صحفي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أبرز الأخبار السارة للمدرب تشابي ألونسو كانت عودة المدافع الشاب دين هاوسن، الذي من المنتظر أن يؤكد جاهزيته النهائية خلال مران السبت، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إصابة عضلية.
    في المقابل، خسر الفريق خدمات المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديجر الذي بذل مجهودًا كبيرًا في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة، لكنه لم يتمكن من الاستمرار بسبب معاناته البدنية.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    أزمة دفاعية متواصلة

    الوضع الدفاعي للفريق لم يتغير كثيرًا، حيث يستمر غياب كل من ترنت ألكساندر- أرنولد، داني كارباخال، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي.

    في نفس الوقت، يغيب 3 لاعبين آخرين عن تشكيلة ريال مدريد بسبب الإيقاف، وهم البرازيلي الشاب إندريك، والظهيرين فران جارسيا وكاريراس.

    وهذه الغيابات تجعل خيارات ألونسو محدودة للغاية في الخط الخلفي، حيث سيضطر إلى اللجوء للاعبي خط الوسط مثل أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي من أجل اللعب في خط الدفاع وهو ما يمثل مخاطرة كبيرة.

  • وسط الملعب: غياب كامافينجا ومراقبة فالفيردي

    في خط الوسط، تأكد غياب إدواردو كامافينجا الذي لم يتعاف بعد من إصابته، أما فيديريكو فالفيردي، فرغم أنه متاح للمشاركة، إلا أن معاناته من إجهاد عضلي جعل الجهاز الفني يراقب حالته عن كثب.

    ووفقًا لمصادر من داخل النادي، أكدت أن اللاعب الأوروجواياني لم يتمكن سوى من التدرب داخل القاعات المغلقة، ما يثير الشكوك حول جاهزيته الكاملة، خاصة وأنه قد يُضطر للعب في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب ترنت وكارباخال.

  • Kylian-mbappe(C)GettyImages

    الهجوم: شكوك حول مشاركة مبابي

    في خط الهجوم، يظل غياب كيليان مبابي أبرز علامات الاستفهام، فالنجم الفرنسي لم يشارك في التدريبات الجماعية واكتفى بالعمل داخل المرافق المغلقة بسبب آلام في الركبة.

    ووفقًا لـ"آس" ستظل مشاركة مبابي أمام ديبورتيفو ألافيس مُعلقة حتى اللحظة الأخيرة، بينما سيكون غيابه بمثابة ضربة قوية للفريق، إذ تشير الأرقام إلى أن ريال مدريد فاز في 13 من أصل 15 مباراة سجل فيها مبابي، بينما لم يحقق سوى انتصارين في سبع مباريات لم يسجل خلالها.

    أما إندريك سيغيب بدوره بسبب عقوبة الإيقاف لمباراتين، بعد أن قدم أداءً لافتًا في مشاركته الأخيرة أمام مانشستر سيتي، حيث كاد أن يسجل هدفًا برأسية خطيرة، لولا أن العارضة حالت دون مرور الكرة إلى شباك دوناروما.

    وبهذا، يواجه تشابي ألونسو تحديًا كبيرًا في إعداد تشكيلته لمباراة الأحد، وسط أزمة إصابات غير مسبوقة تضرب صفوف الفريق الملكي.

  • ما التالي لريال مدريد؟

    يمر ريال مدريد بمرحلة عصيبة في الفترة الأخيرة حيث تلقى على يد مانشستر سيتي هزيمة قاسية بنتيجة (1-2)، مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وبسبب هذه الخسارة تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة.

    وكانت هذه هي الهزيمة الثانية للملكي على التوالي، إذ خسر قبل أسبوع من سيلتا فيجو بنتيجة (0-2) في الجولة 15 من الدوري الإسباني 2025-2026، ليتجمد في مركز الوصيف برصيد 36 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

    ويسعى ريال مدريد في الفترة المقبلة لتحسين نتائجه، حيث يخوض 3 مواجهات محلية قبل انتهاء العام، إذ يخرج لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

    وبعدها يخوض الميرنجي مواجهة سهلة أمام تالافيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن يعود إلى سانتيجو برنابيو يوم 30 ديسمبر الجاري، عندما يستضيف إشبيلية ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.

