"فريق كامل" غائب ومبابي يثير الشكوك .. ريال مدريد في مأزق صعب قبل موقعة ديبورتيفو ألافيس!

شهدت تدريبات ريال مدريد صباح الجمعة في مدينة فالديبيباس، مستجدات جديدة على صعيد الإصابات والغيابات التي يعاني منها الفريق قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، يوم الأحد المقبل على ملعب "ميندزوروتزا" ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

ورغم استمرار الأزمة الحادة في نقص اللاعبين بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الفريق هذا الموسم، إلا أن هناك بعض الأخبار المتباينة التي حملتها الحصة التدريبية الأخيرة.

وبحسب آخر المستجدات، فإن ريال مدريد يدخل مواجهة ديبورتيفو ألافيس وهو يعاني من غياب فريق كامل مكون من 11 لاعبًا، وهم: داني كارباخال، ترنت ألكساندر-أرنولد، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، كاريراس، فران جارسيا، كامافينجا، إندريك، إضافة إلى الشكوك الكبيرة حول كيليان مبابي، كما أن فالفيردي يعاني من إجهاد عضلي قد يؤثر على مشاركته.