البرازيل تنتظر آرسنال وبرشلونة يدفع ثمن مبابي وربي جابك يا مدريدي .. ردود أفعال قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

قرعة نارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى

بعد ترقب شديد في جميع أنحاء أوروبا بل العالم، قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسحب قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما توقع الجميع بحكم الأسماء الموجودة في هذه المرحلة، جاءت القرعة نارية ومحتدمة، وحافلة ببعض المواجهات النارية بين عمالقة القارة.

القرعة أسفرت عن وقوع آرسنال ضد بايرن ميونخ، برشلونة مع باريس سان جيرمان، ريال مدريد ومانشستر سيتي، وأخيرًا بوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد.

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ولذلك نستعرض معًا أهم ردود الأفعال على هذه القرعة المثيرة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي..