ريال مدريد يؤكد حظر مشجع ظهر على شاشة التلفزيون وهو يؤدي التحية النازية خلال مباراة بنفيكا

في أعقاب البث، أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا صارمًا يوضح الإجراءات التي اتخذها ضد هذا الشخص. وأكد النادي: "يعلن نادي ريال مدريد أنه طلب بشكل عاجل من لجنة الانضباط التابعة للنادي الشروع في إجراءات فورية لطرد العضو الذي التقطته كاميرات التلفزيون وهو يؤدي التحية النازية في منطقة مدرجات المشجعين، قبل لحظات من بدء المباراة بين ريال مدريد وبنفيكا".

وأوضح البيان أن فرق الأمن الداخلي للنادي تمكنت من تعقب الشخص باستخدام اللقطات الحية. وأضاف: "تم تحديد مكان هذا العضو من قبل أفراد الأمن التابعين للنادي بعد لحظات من ظهوره في البث، وتم طرده على الفور من ملعب سانتياغو برنابيو. ويدين ريال مدريد هذا النوع من الإيماءات والتعبيرات التي تحرض على العنف والكراهية في الرياضة والمجتمع".