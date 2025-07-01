بين الأكذوبة والموهبة التركية الاستثنائية .. جولر أحرج ييلدز أمام أبناء بلاده وهذا الرجل يعرف كلمة السر جيدًا !

نجم ريال مدريد تفوق على نظيره في يوفنتوس

المقارنات جزء لا يتجزأ من كرة القدم، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، الأخير مع دييجو أرماندو مارادونا، لامين يامال وفينيسيوس جونيور وهكذا!

لذلك عندما دخل ريال مدريد موقعته أمام يوفنتوس، مساء الثلاثاء، في دور الـ16 لكأس العالم للأندية، اتجهت أنظار الجماهير التركية نحو ملعب هارد روك في الولايات لمتابعة الثنائي أردا جولر وكينان ييلدز.

أحدهما ودع البطولة تمامًا وهو ييلدز بعد خسارة يوفنتوس بهدف نظيف سجله جونزالو جارسيا مهاجم ريال الشاب، والآخر سيواصل مسيرته نحو دور الثمانية، بعد فوزه وتألقه في هذه الموقعة.

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مقارنة من نوع خاص، من الموهبة الأفضل في تركيا؟ لا توجد مناسبة أفضل من ذلك لمناقشة هذا الأمر ..