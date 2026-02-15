ريال مدريد يقرر التخلص من كاربخال .. والبديل أرنولد ولاعب مفاجأة

يُقال إن ريال مدريد قد حسم بالفعل لِلموسم المقبل اسمَي ظهيرين أيمنين من المفترض أن يكونا ضمن قائمة الفريق الملكي، وذلك بحسب تقارير في الإعلام المقرب من أوساط مدريد.

وقد أفادت بذلك الصحيفة الرياضية الإسبانية ماركا. ويتعلق الأمر من جهة - دون مفاجأة تُذكر - بترنت ألكسندر-أرنولد، الذي تم التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الحالي في صفقة انتقال حر من ليفربول، وحصل على عقد طويل الأمد ومربح.

ومن جهة أخرى، يراهن ريال على الموهبة ديفيد خيمينيز، الذي شارك مؤخراً أساسياً تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا. لكن لا يبدو أن هناك مكاناً بعد الآن في مدريد للقائد داني كارباخال.